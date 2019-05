Champions League: Liverpools furiose Aufholjagd

Es gibt nicht viele Mannschaften und nicht viele Stadien auf dieser Welt, die dafür infrage kommen, ein 0:3 gegen den FC Barcelona noch zu drehen. Und das in einem Halbfinal-Rückspiel der Champions League. Der FC Liverpool vollbrachte dieses Kunststück in seiner Heimstätte an der Anfield Road: Treffer von Origi (7., 79.) und Wijnaldum (54., 56.) machten den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel nicht nur wett, sondern bescherten den Engländern sogar einen 4:0-Sieg – und damit den Einzug in das Finale der Königsklasse am 1. Juni in Madrid.

Bemerkenswert: Liverpool gelang dieser Coup, obwohl mit Mohamed Salah und Roberto Firmino zwei der drei besten Torschützen der Mannschaft verletzt fehlten. Barcelona hingegen scheiterte wie schon im Vorjahr daran, einen Drei-Tore-Vorsprung im Rückspiel über die Runden zu bringen (Viertelfinale gegen AS Roma, Hinspiel: 4:1, Rückspiel 0:3).

Vor 54.000 Zuschauern an der Anfield Road war es die Truppe von Jürgen Klopp, die von Beginn an das Tempo vorgab. Divock Origi bescherte Liverpool mit seinem 1:0 auch gleich den perfekten Auftakt (7.). Barcelona, das in gleicher Formation wie im Hinspiel angetreten war, fing sich, vergab zahlreiche Chancen auf den Ausgleich (und damit auf die Vorentscheidung) und bekam nach dem Seitenwechsel die Rechnung für diese Nachlässigkeit präsentiert: Erst traf Georginio Wijnaldum aus gut zehn Metern flach ins rechte Eck (54.), nur wenig später köpfte der Niederländer ein weiteres Mal unhaltbar für Barcelona-Goalie Marc-André ter Stegen ein (56.).

Barça fällt auseinander

Der Doppelschlag änderte das Momentum endgültig zugunsten der Hausherren, Liverpool setzte nach und vollendete das Wunder von Anfield: Origi schoss nach einem schnell ausgeführten Eckball aus kurzer Distanz ein (79.) – 4:0.

Und Lionel Messi? Der Barça-Superstar hatte seine beste Chance in der 68. Minute. Ein satter Schuss ins kurze Eck, doch Liverpool-Goalie Alisson war zur Stelle.

