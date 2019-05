Europa League: Frankfurt verpasst Finale im Elfmeterschießen

Im Elfmeterschießen (1:1 nach 120 Minuten) nützte der Mannschaft von Trainer Adi Hütter auch ein gehaltener Elfmeter von Torhüter Kevin Trapp nicht. Martin Hinteregger, der eine starke Partie spielte, und Gonçalo Paciência vergaben ihre Versuche vom Punkt aus als vierter bzw. fünfter Schütze, danach verwandelte Eden Hazard den entscheidenden Elfmeter für Chelsea.

Damit stehen sich im Finale am 29. Mai in Baku Chelsea und Arsenal (4:2 in Valencia, Gesamt 7:3) gegenüber. Auch das Champions-League-Finale am 1. Juni bestreiten mit Liverpool und Tottenham zwei englische Klubs.

