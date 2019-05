Damir Canadi: „Ich habe mich interessant gemacht“

Wien. Am Donnerstag landeten auch die allerletzten Umzugskartons aus Griechenland in Vorarlberg. Nach zwei Jahren ist Damir Canadi zurück in seiner Heimat Dornbirn, allzu lang wird er sich dort aber nicht aufhalten. Schon Mitte Juni werden einige Umzugskartons nach Deutschland geschickt, Canadi hat vor wenigen Tagen einen Zweijahresvertrag beim 1. FC Nürnberg unterschrieben. Der 49-Jährige hat sich damit einen Traum erfüllt, die Vorfreude erfährt keinen Abbruch, bloß weil der Klub als Tabellenletzter der Bundesliga nächste Saison nur noch zweitklassig spielt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2019)

Meistgekauft