Doublesieger Kovač bleibt Bayern-Trainer

Berlin. Niko Kovač bleibt Trainer des deutschen Doublegewinners Bayern München. Das bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem Titelgewinn im DFB-Pokal. Eine Trennung von Kovač sei „nie ein Thema" gewesen, erklärte Rummenigge nach dem 3:0-Finalsieg über RB Leipzig und verwies auf die Vertragslaufzeit bis 2021.

Über eine vorzeitige Trennung von Kovač ist in der abgelaufenen Saison oft spekuliert worden, auch weil die Bayern-Bosse lang ein klares Bekenntnis zum 47-jährigen Kroaten vermieden haben. Kovač, der seine Trainerkarriere in Salzburg gestartet hatte, meinte nach dem Pokalsieg in seiner Geburtsstadt Berlin: „Ich bin ruhig geblieben. Wir haben ruhig gearbeitet. Und die beiden Titel haben uns recht gegeben."

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2019)