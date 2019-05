Ein Finale mit zwei Siegern

Baku. Dieses Europa-League-Finale kennt zwei Sieger: Chelsea, das zum zweiten Mal nach 2013 mit dem 4:1 gegen Arsenal die Trophäe gewinnen konnte und Österreichs Vizemeister Lask. Da die „Blues“ ihren Startplatz in der Champions League zuvor schon fixiert hatten und damit aus dieser Wertung fallen, rückt Lask auf. Statt schon in der zweiten CL-Qualifikationsrunde steigen die Linzer erst in der dritten Runde ein. Das ist mit einem gewaltigen Bonus verbunden: schlechtestenfalls bleibt dem Lask der Gruppenplatz in der Europa League. Und garantierte Millionen-Einnahmen ebenso. Fußball kann auch Zuschauern ungemein Freude bereiten.

Startgeld von 2,9 Millionen Euro, pro Sieg warten 570.000 €, ein Remis ist 190.000 € wert, in Linz ist der Klubkassier wohl längst aus dem Häuschen. Dazu kommen noch Einnahmen aus dem Ticketverkauf und TV-Geldern – für den Klub mit Neo-Trainer Valérien Ismaël ist das ein Segen. Lask-Präsident Siegmund Gruber will sein Versprechen einlösen und öfter ein Chelsea-Trikot tragen. Dass Lask zuletzt gegen Arsenal im Test mit 0:6 unterging, ist ein weiteres Detail in dieser Fußball-Konstellation.

Jackpot da, Buhmann dort

Mit Meister Salzburg (erstmals fix in der Gruppenphase der Champions League), Lask und WAC (Europa League) sind im Herbst zumindest drei österreichische Vereine in einer europäischen Gruppe vertreten. Austria (3. EL-Quali-Runde) und der Sieger des Liga-Play-offs zwischen Sturm und Rapid (2. EL-Quali-Runde) könnten noch nachziehen. Für Österreichs Bundesliga ist das ein Jackpot.

Während Arsenal seine Wunden leckt, die Gunners einem bedeutenden Titel seit 15 Jahren hinterherlaufen, und Klubgrößen wie Torhüter Petr Čech, 37, ihr Karriereende mit einer Niederlage begehen, läuft im Hintergrund die Analyse dieser Abfuhr. Das 1:4 wird vor allem einem Spieler angelastet: Mesut Özil. Wieder einmal blieb der 30-Jährige in einem Entscheidungsspiel unauffällig.

Der Unterschied zu Chelseas Spielmacher Eden Hazard war allerdings nicht zu übersehen, sondern eklatant. Bei seiner Auswechslung 15 Minuten vor Schluss schlich Özil unter Buhrufen vom Platz, mit Journalisten sprach er danach kein Wort. „Zu ihm fällt uns nichts mehr ein“, schrieb „The Sun“. Über den Belgier Hazard wurden hingegen „neue Märchenbücher“ geschrieben.

Hazard: „Es ist ein Goodbye“

Hazard, 28, schoss zwei Tore. Und für ihn war es sozusagen ein Abschiedsgeschenk. Sein Abschied scheint gewiss, der Transfer zu Real Madrid steht an. Noch spießt es sich an der Ablöse, sie soll sich aber bei 130 Millionen Euro einpendeln. „Ich denke, es ist ein Goodbye“, sagte Hazard (352 Chelsea-Spiele, 110 Tore) nach dem Finale in Baku. „Mein Traum war es, in der Premier League zu spielen. Das habe ich sieben Jahre lang gemacht, für einen der größten Klubs. Jetzt ist es Zeit für eine neue Herausforderung.“

Hazard soll das Loch füllen, das Cristiano Ronaldo in Madrid hinterlassen hat. Er soll laut „Sun“-Angaben 23,4 Mio. € Jahresgage erhalten und wäre der erste „Königstransfer“ von Zinédine Zidane, der das „Weiße Ballett“ wieder zurück an Europas Spitze führen soll. (in)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2019)