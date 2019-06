Im Fußball-Schlaraffenland

Ein Faktum soll die englische Dominanz im europäischen Klubfußball hier noch einmal untermauern: Die beiden Champions-League-Finalisten, die sich Samstagabend in Madrid gegenüberstanden waren nicht einmal englische Meister (zur Erinnerung: Duelle zwischen den nationalen Titelträgern war der ursprüngliche Gedanke des „Pokals der Landesmeister“). Liverpools bisher letzter Meistertitel datiert von 1990 – da gab es die nun so hochgelobte „Premier League“ noch nicht einmal. Und Tottenham Hotspur stand in England zuletzt 1961 ganz oben.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2019)

Meistgekauft