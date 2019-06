Lockruf aus der alten Heimat

München/Dortmund. Arjen Robben, 35, Franck Ribéry, 36, und Rafinha, 33, sind schon weg, Jérôme Boateng, 30, wurde vom Vereinsvorstand ein Wechsel nahegelegt. Und nun dürfte sich auch Mats Hummels, 30, aus München verabschieden – der FC Bayern treibt seinen Kaderumbruch mit großen Schritten voran.

Zumindest, was die dafür als notwendig erachteten Abgänge betrifft. Denn allzu prominente Neuankömmlinge sind an der Säbener Straße noch keine in Sicht. Deutschlands Jungstar Leroy Sané (23, Manchester City) wird seit Wochen intensiv von Uli Hoeneß umworben, am Wochenende machte ein Gerücht über ein mögliches Leihengagement von Real-Madrid-Star Gareth Bale, 29, die Runde. Nicht wenige Experten haben den Bayern zuletzt prophezeit, sie würden endgültig den Anschluss an die europäischen Topklubs verlieren, wenn sie ihr Heil nicht schleunigst auf dem Transfermarkt suchen.

Bereits in der Vorsaison hat sich der deutsche Serienmeister die Dienste von Lucas Hernández (23, Atlético Madrid) und Benjamin Pavard (23, Stuttgart) gesichert. Die beiden Verteidiger werden im Sommer zur Mannschaft stoßen, womit in der Abwehr weder für Hummels noch Boateng Platz sein wird. Längst ist außerdem Niklas Süle, 23, die Nummer eins in der Innenverteidigung, und mit Defensivallrounder Javi Martínez, 30, steht ein verdienter Ersatzmann bereit. Da passt es auch ins Bild, dass Hummels und Boateng im März schon von Bundestrainer Joachim Löw kurzerhand aus der Nationalmannschaft ausgemustert wurden.

Reizvolle Rückkehr?

Hummels soll, das berichtet die „Bild am Sonntag“, zu Borussia Dortmund zurückkehren, wo er von 2008 bis 2016 zum Weltklasseverteidiger reifte. Die Dinge zwischen den Münchnern und dem BVB seien weitgehend geklärt, 20 Millionen Euro Ablöse plus Erfolgszuschläge sollen die Dortmunder demnach bieten, Bayern-Coach Niko Kovač soll einen möglichen Hummels-Verkauf akzeptiert haben. Der Deutschen Presse-Agentur wurden entsprechende Überlegungen aus dem Bayern-Umkreis bestätigt. Offizielle Stellungnahme lag allerdings noch keine vor. BVB-Sportdirektor Michael Zorc wollte die „Gerüchte“, wie er sagt, aktuell nicht kommentieren.

Hummels selbst hatte zum Ende der Saison mit Blick auf eine durchwachsene Hinrunde im „Kicker“ gesagt: „Ich schaue mir das Ganze an und gucke immer, was passiert und was der Verein plant. Wenn der Verein sagt, er baut voll und ganz auf mich, ist alles in Ordnung.“ Nach seinem Geschmack musste er sich bei den Münchnern viel zu lange den zweiten Platz in der Innenverteidigung mit Boateng teilen. Und die Ersatzbank ist nicht der Platz, auf dem sich der meinungsstarke und ehrgeizige 30-Jährige verortet.

Vizemeister Dortmund hingegen ist auf der Suche nach einem Führungsspieler für seine Hintermannschaft. Die Rückkehr könnte für Hummels also einen gewissen Reiz haben, der 70-fache Nationalspieler und Weltmeister von 2014 müsste zwar Abstriche beim Gehalt machen, könnte in einer Innenverteidigung neben Manuel Akanji, 23, Dan-Axel Zagadou, 20, oder Abdou Diallo, 23, aber für die zuletzt fehlende Stabilität sorgen. Kopfball- und Stellungsspiel zählen ohnehin zu seinen Stärken.

Der BVB wiederum würde seine Titelambitionen im Kampf gegen die Bayern unterstreichen. Mit den Neuzugängen Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach) und Julian Brandt (Leverkusen) haben die Dortmunder bereits eindeutige Signale ausgesendet.

„Extrem willkommen“

Die Dortmunder Fans werden sich allerdings erinnern, dass Hummels' Abgang zum Erzrivalen vor drei Jahren nicht störungsfrei war. Der damalige BVB-Coach Thomas Tuchel hatte nach dem im Elferschießen verlorenen Pokalfinale gegen die Bayern Hummels öffentlich getadelt: „Er kann es besser.“

Doch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke dachte schon im Moment von Hummels Abschied an dessen Rückkehr. Nach der bitteren Cup-Niederlage sagte er beim anschließenden Bankett in Richtung des scheidenden Kapitäns: „Ich gehe davon aus, dass wir uns wiedersehen und ich kann dir eins sagen: Du bist beim BVB immer extrem willkommen.“ (joe/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.06.2019)