„Es wäre ein Wahnsinn“: Messi kämpft gegen Vorrunden-Aus

Porto Alegre. Einen Tag vor seinem 32. Geburtstag geht es für Lionel Messi um alles. Dem Superstar und seinen argentinischen Mitstreitern droht das Vorrunden-Aus bei der Copa América. Nach der Auftaktniederlage gegen Kolumbien zitterte sich Argentinien gegen Paraguay zu einem 1:1. Messis Ausgleich per Elfmeter ist es zu verdanken gewesen, dass der zweifache Weltmeister nach zwei Partien immerhin bei einem Punkt hält.

Der Modus der Südamerikameisterschaft macht es möglich, dass Messi und Co. noch Chancen auf das Viertelfinale haben. Alles hängt nun vom letzten Gruppenspiel in Porto Alegre gegen Katar ab (21 Uhr, live auf Dazn). Der WM-Gastgeber 2022 nimmt neben Japan als zweiter asiatischer Gast an der Copa América teil. Katar ist immerhin amtierender Asienmeister, hat sich gegen Paraguay ein 2:2 erkämpft und gegen das bereits für die K.-o.-Phase qualifizierte Kolumbien nur knapp 0:1 verloren. Trainer Félix Sánchez besuchte wie Messi einst die berühmte Jugendakademie des FC Barcelona, ehe es ihn nach Katar zog.

Überforderter Teamchef. In Argentinien geht man indes mit der enttäuschenden Nationalmannschaft hart ins Gericht. „Es gibt keinen Plan, es gibt keine Ideen, es sieht nicht aus wie eine Mannschaft“, urteilte das Sportblatt „Olé“. Dieses Team leiste sich „absurde Fehler“, schrieb „Clarín“.

Teamchef Lionel Scaloni wirkt überfordert. Seit August 2018 ist der 41-Jährige im Amt, zunächst nur als Interimscoach, seit November als Cheftrainer. Noch nie zuvor hat er ein Erwachsenenteam geleitet. Er sagt: „Wir haben Glück, dass wir noch leben.“

1993 gewann Argentinien zum 14. und bisher letzten Mal die Copa América. In den beiden vergangenen Turnieren scheiterte Messi immerhin erst im Endspiel, beide Male im Elfmeterschießen gegen Chile. Nach dem verlorenen Finale 2016 war er zunächst aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

Was mit Messi bei einem Vorrunden-Aus passiert, ist offen. „Es wäre ein Wahnsinn, nicht weiterzukommen“, erklärte der fünffache Weltfußballer und Kapitän der Argentinier.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2019)