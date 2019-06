U21-Team: „Es macht Freude, mit jungen Spielern zu arbeiten“

Udine. Österreichs U21-Team hat bei der Fußball-EM in Italien trotz des verpassten Aufstieges eine beachtliche Leistung gezeigt. Das abschließende 1:1 gegen Deutschland ist als Achtungserfolg einzustufen, „meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie ein würdiger Vertreter bei der EM war“, betonte ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch. „Es hat selten jemand einer deutschen U21 so zugesetzt wie wir. Das finde ich toll.“

Aus seiner Sicht war es der zweitgrößte ÖFB-Nachwuchserfolg nach dem vierten Platz bei der U20-WM 2007. Dennoch: Es wurde nichts mit einer Olympia-Teilnahme. Nur die vier Semifinalisten sind 2020 bei den Sommerspielen in Tokio dabei. Damit wartet Österreich seit 1952 weiter auf die Teilnahme einer Fußballmannschaft (1912, 1936, 1948).

Für den Jahrgang 1996 war es die fünfte Nachwuchs-Endrunde, das ist eine starke Bilanz. Zuvor hatte es auch bei der U17-EM und -WM 2013 sowie der U19-EM 2015 ein Out nach der Gruppenphase gegeben. Bei der U20-WM 2015 war das Turnier nach dem Achtelfinale vorbei.

Sascha Horvath nahm als einziger ÖFB-Akteur an fünf Nachwuchs-Turnieren teil. Goalie Schlager, Stürmer Adrian Grbić und Abwehrspieler Petar Gluhakovic brachten es auf vier Endrunden. Bei Gregoritsch war nun auch viel Wehmut dabei. „Es tut sehr weh, dass ich mit den meisten nicht mehr weiterarbeiten kann“, erklärte Gregoritsch, 61. Denn Alterslimits bleiben, für viele hat nun auch die Karriere bei ihren Klubs Vorrang. Nur fünf Spieler bleiben in seinem Kader erhalten.

Marco Friedl (Bremen), Dario Maresic (Sturm), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Kevin Danso (Augsburg) und Neo-Leipzig-Offensivspieler Hannes Wolf bleiben von den EM-Startern über. „Es ist also ein Gerüst vorhanden. Das gibt mir Hoffnung, dass wir weiter so erfolgreich sein können“, glaubt Gregoritsch, der seit 2012 dem U21-Team als Betreuer vorsteht. Von Amtsmüdigkeit ist bei ihm keine Spur: „Es macht mir nach wie vor so eine Freude, mit den jungen Spielern zu arbeiten, ich bin mit aller Liebe dabei.“ Der Trainer-Routinier hat einen unbefristeten Vertrag.

Der Weg zum nächsten Turnier

Die neue Qualifikation, für die der Stichtag 1. Jänner 1998 gilt, wurde schon im März gestartet. Mit Kosovo liegt ein Team mit dem Punktemaximum nach zwei Spielen voran. Die Türkei (3 Spiele/4 Punkte), Albanien (3/2) und Andorra (2/1) waren auch schon im Einsatz. Die ÖFB-Auswahl steigt wie EM-Starter und Pool-3-Favorit England allerdings erst im Herbst ins Geschehen ein. Erste ÖFB-Gegner sind Andorra (5. September) und Albanien (9. September) jeweils auswärts. (red.)

Xaver Schlager. – (c) APA/ROBERT JAEGER

Transferposse Xaver Schlager lieferte bei der EM mit dem Dementi, noch nicht beim VfL Wolfsburg unterschrieben zu haben, eine bizarre Slapstick-Komödie. Am Montag absolvierte der 21-Jährige medizinische Tests beim VfL, Salzburg soll 12 Mio. € Ablöse erhalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.06.2019)