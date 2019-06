Die US-Fußballerinnen gegen eine europäische Übermacht

Le Havre/Wien. Das Bild vom Viertelfinale der Fußball-WM der Frauen ist ein eindeutiges. Mit Norwegen, England (zugleich heute das erste Duell, 21 Uhr, live ORF Sport plus, ZDF), Frankreich, Italien, den Niederlanden, Deutschland und Schweden stellt Europa sieben der verbliebenen acht Teams im Turnier. Titelverteidiger USA sieht sich also einer europäischen Übermacht gegenüber. Zum Vergleich: Bei der Endrunde vor vier Jahren war Europa in dieser K.-o.-Phase nur noch mit Deutschland, Frankreich und England vertreten.

Europa hat gegenüber traditionellen Kräften wie Japan, Kanada oder Australien aufgeholt, und das kommt keinesfalls überraschend. Denn obgleich die US-Liga nach wie vor in Sachen Leistungsdichte und Professionalisierung ihren europäischen Pendants voraus ist, haben diese Boden gut gemacht. Olympique Lyon dominiert nicht nur die französische Meisterschaft, sondern seit vier Jahren auch die Champions League und bildet, angeführt von Kapitänin Amandine Henry, auch das Rückgrat des Nationalteams der Gastgeber. In England hat der Verband im Vorjahr die Profiliga eingeführt und etablierte Männerklubs erfolgreich zum Engagement bei den Frauen motiviert. Nicht umsonst komplettieren die beiden diesjährigen Aufsteiger Manchester United und Tottenham Hotspur ein illustres Teilnehmerfeld.

Auch in Spanien (Achtelfinal-Aus gegen die USA) wird die Professionalisierung mit Vehemenz vorangetrieben, geschicktes Marketing hat dem Liga-Gipfeltreffen zwischen Atletico Madrid und FC Barcelona im März mit 60.739 Zuschauern einen Weltrekord im weiblichen Klubfußball beschert. Das hat offenbar auch Real Madrid überzeugt, ab 2020 ein Frauen-Team zu stellen. Einzig die deutsche Liga, einst Vorreiterin auf dem Kontinent, kann mit diesem Tempo aktuell nicht mithalten.

Neue Vorbilder

Während sich der gesamte US-Kader aus Spielerinnen der nationalen Liga zusammensetzt, waren Engagements dort für Europäerinnen seit jeher aufgrund des unorthodoxen Kalenders, von Ausländerkontingenten und Gehaltsobergrenzen kompliziert. Mit den Engländerinnen Rachel Daly und Jodie Taylor sind nur zwei Spielerinnen der sieben Teams aus Europa bei US-Klubs unter Vertrag. Denn die Alternativen in Europa sind inzwischen kompetitiv und damit attraktiv. „Wir müssen uns weiter verbessern, hart arbeiten und von den europäischen Vereinen lernen“, sagte auch Japans Teamchefin, Asako Takakura. 2015 hatten die Asiatinnen noch das Finale erreicht, nun unterlagen sie im Achtelfinale, wenn auch unglücklich, Europameister Niederlande.

Oranje hat seine Fußballoffensive 2017 mit dem Titel bei der Heim-EM gekrönt. Bei 17 Millionen Einwohnern spielen über 150.000 Frauen und Mädchen Fußball, es ist inzwischen unter weiblichen Personen der beliebteste Sport. Stars wie Vivianne Miedema, mit 22 Jahren schon Rekordschützin (60 Tore in 79 Spielen), profitieren auch davon, dass sie im Gegensatz zu Österreich als Mädchen länger als bis 14 mit den Burschen mitspielen dürfen.

Mit dem Viertelfinaleinzug hat Miedema mit den Niederlanden die Geschichte nun weitergeschrieben. „Es ist wirklich schwer zu bestehen. Manchmal fühlt es sich an wie bei der EM“, sagte die Arsenal-Stürmerin. Bereits der Schlager zwischen Frankreich und den USA am Freitag kann darüber entscheiden, ob der Weltmeister erstmals seit 2007 (Deutschland) wieder aus Europa kommt. (swi)

