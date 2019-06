Im Land der Ballkünstler zählt nur der Titel

Porto Alegre. Teamchef der Seleção zu sein ist nicht der einfachste Job in der Fußballwelt. Der charismatische 58-jährige Tite, bürgerlich Adenor Leonardo Bach, ist seit 2016 Chef der brasilianischen Nationalmannschaft und als solcher höchst erfolgreich – das legen zumindest die Zahlen nahe: Von 39 Partien hat er 31 gewonnen und nur zwei verloren (88:10 Tore). Die bisher letzte Niederlage aber wog schwer, es war das 1:2 im WM-Viertelfinale 2018 gegen Belgien.

Tite hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits die Gunst der Fans und Medien erarbeitet, er durfte also weitermachen. Doch nun wird bei der Copa América nichts anderes als der Titel von seiner Auswahl erwartet. Brasilien ist zudem Gastgeber dieser Südamerika-Meisterschaft, die am 7. Juli mit dem Finale im Maracanã-Stadion in Rio endet. Und weil die Seleção bisher alle vier Turniere im eigenen Land gewonnen hat (zuletzt 1989), wäre ein Scheitern historisch.

Rechtzeitig, bevor es in die heiße Phase geht, hat sich Tites Auswahl warmgeschossen. Nach zwei wenig berauschenden Auftritten in der Gruppenphase gegen Bolivien (3:0) und Venezuela (0:0) wurde mit einem 5:0-Kantersieg über Peru der Aufstieg ins Viertelfinale fixiert. Ein Befreiungsschlag zur rechten Zeit, schließlich hatte sich Tite schon Pfiffe der Fans anhören müssen. Was dem Anhang besonders missfiel: Obwohl Brasilien gegen Venezuela keine Torgefahr zeigte, brachte Tite für einen defensiven Mittelfeldspieler (Casemiro) einen anderen defensiven Mittelfeldspieler (Fernandinho).

Bei der Aufstellung hat der brasilianische Teamchef stets die Qual der Wahl. „Die schwierigste Liste meines Lebens. Ich konnte nicht schlafen“, erzählte Tite, als er sein Copa-Aufgebot bekannt gab. Platz für Champions-League-Helden wie Lucas Moura (Tottenham) oder Fabinho (Liverpool) war keiner mehr, auch Europa-League-Sieger Willian (Chelsea) rutschte nur ins Team, weil sich Superstar Neymar verletzte. Dennoch ist die Stardichte enorm: Alisson, Thiago Silva, Filipe Luís, Dani Alves, Coutinho, Firmino und viele mehr.

Beim 5:0 über Peru war es dann der junge Éverton, 23, der mit seinen Dribblings und seinem Tempo die Fans wieder begeisterte. Tite verhalf dem Angreifer von Grêmio Porto Alegre in dieser wichtigen Partie zum Startelf-Debüt.

In dieser Form ist Brasilien wieder Titelfavorit. Im Viertelfinale wartet mit Paraguay (Freitag 2.30 Uhr MESZ, live Dazn) aber ein tückischer Gegner. Zuletzt stand die Seleção 2011 und 2015 im Viertelfinale einer Copa América, beide Male war im Elfmeterschießen gegen Paraguay Endstation. (joe)

ZUR PERSON



("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2019)