Von Kühen, Pferden und Fußballern

London. Wer den Transfermarkt für Fußballer ohnehin nur noch für einen hochpreisigen Viehmarkt hält, der muss sich jetzt geradezu bestätigt fühlen. Denn geht es nach Danijel Arnautović, dem Bruder und Berater des ÖFB-Spielers Marko Arnautović, ist nämlich genau das das Geschäftsgebaren, welches West Ham United an den Tag legt. „Er ist keine Kuh oder ein Pferd, das man zum Markt bringt. Er ist ein hochbegabter Fußballer, der nur benutzt wird. Für West Ham ist er nur eine Nummer!“

In Ostlondon gehen wieder die Wogen hoch, und im Mittelpunkt des Transfer-Epos steht erneut Arnautović. Wie schon im vergangenen Jänner soll ein namentlich nicht genannter chinesischer Klub vorstellig geworden sein und 22 Millionen Euro Ablöse geboten haben. Die „Hammers“ lehnten ab, was insofern keineswegs irritiert, weil doch vor sechs Monaten noch von 45 Millionen Euro fantasiert worden ist.

Zudem war auch zur Befriedung einer wochenlang unkontrolliert ausufernden Krisenstimmung der Vertrag des Wieners bis 2023 verlängert und fürstlich aufgebessert worden. Englische Medien kolportieren 100.000 bis 120.000 Pfund pro Woche; ob richtig oder falsch war nicht weiter von Interesse. Jeder schien glücklich nach dieser ausweglosen Posse.

Ausstiegsklausel: 44,69 Mio. €

Jetzt stehen alle Zeichen wieder auf Konfrontation. „Sky Sports“ berichtete, dass Arnautović nach der Absage den Wunsch auf Freigabe – aber noch kein offizielles Schreiben – deponiert habe. In der Chefetage sei man darob, berichtet der „Guardian“, enttäuscht. Trainer Manuel Pellegrini setze doch auf den 30-Jährigen, der in zwei Saisonen bei den „Hammers“ jeweils elf Treffer erzielt hat. Jetzt befasse man sich tiefer gehend damit, den Wusch des Wieners zu erfüllen.

Als „Geste des guten Willens“, so die Zeitung, habe man schließlich eine Klausel nach dem ganzen Jänner-Hickhack vereinbart: bei 40 Mio. Pfund, also 44,69 Mio. Euro, könne Arnautović sofort gehen. Ohne jede weitere Diskussion. Die festgelegte Deadline dafür ist aber mit 14. Juni abgelaufen. Warum der Bruder des Fußballprofis bei der Hälfte der Summe bereits so heftige Verbalattacken ritt, ist rätselhaft. Der ÖFB-Legionär schwieg jedenfalls bislang zu dieser Causa. Bei West Ham jedenfalls, in diesem Punkt sind „Guardian“, „Sun“ und „Times“ einer Meinung, müsse man das Angebot des chinesischen Super-League-Klubs als „Beleidigung“ eingestuft haben. Von den tierischen Kommentaren ganz zu schweigen.

Vor knapp einem halben Jahr begann dann ein Poker, sukzessive schraubte sich der Betrag in die Höhe, und parallel dazu sank das Ansehen von Arnautović sowohl in der Kabine als auch auf den Tribünen. Was diese Causa nun auslöst? Danijel Arnautović lieferte auch seine Sicht der Dinge: West Ham habe im Jänner „bis zur letzten Sekunde versucht, Marko loszuwerden. Er steht noch immer zum Verkauf. Es geht nur um die Ablöse.“ Fortsetzung folgt. Garantiert.

Frank Lampards Rückkehr

Frank Lampard, 41, kehrt an die Stamford Bridge zurück. Heute wird die Klub-Ikone als neuer Chelsea-Trainer präsentiert und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Als Spieler absolvierte er 640 Pflichtspiele für die „Blues“, gewann 2012 die Champions League und war dreimal englischer Meister. Doch als Trainer ist er bis auf die Arbeit mit Zweitligist Derby County noch unerfahren. Lampard muss den Neustart aber bewältigen. Ob er diese Rolle mit einem vor den Karren gespannten Ochsen vergleichen würde, ist nicht überliefert. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2019)