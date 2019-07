Österreich, Land der Fußballcamps

Wien. Fußballcamps in Österreich bleiben bei internationalen Vereinen gefragt. Die Anzahl ist gleich geblieben, manch einer vermisst jedoch die ganz großen Namen. Aber, auch in diesem Sommer ist die Anzahl der ausgebuchten Trainingsplätze bemerkenswert. Treu blieben den Veranstaltern die Gäste aus dem Nachbarland. Allein aus der deutschen Bundesliga bestreiten dreizehn Klubs Teile ihrer Vorbereitung in Österreich.

Dabei sind Adi Hütter, der mit Eintracht Frankfurt in Windischgarsten weilt. Oder Neo-Wolfsburg-Coach Oliver Glasner, der in Schladming residiert. Schalke oder Werder Bremen gelten bereits als Stammgäste, Aufsteiger Union Berlin reist nach Oberösterreich. Zu den Vertretern der ersten Spielklasse kommen noch andere wie der Hamburger SV (Kitzbühel), St. Pauli (Mayrhofen), Dynamo Dresden (Längenfeld) oder der von Damir Canadi betreute 1. FC Nürnberg (Maria Alm) hinzu.

– (c) Die Presse

Wie die in Salzburg beheimatete Agentur SLFC (Salzburger Land Fußball-Camps) erklärt, wurden 2018 über 80 Profi-Mannschaften und 19 Nationalteams aus 28 Ländern betreut. Über 42.000 Nächtigungen wurden verbucht, wie der Marktführer ausführt. Dazu kommen noch Testspiele, davon profitieren auch Österreichs Vereine. So hat Meister Salzburg mit Chelsea einen Gegner von Format an Land gezogen.

Chelsea als große Attraktion

Am 31. Juli werden die „Blues“ mit Neo-Coach Frank Lampard in der Red-Bull-Arena gastieren. Die Engländer kommen rund um die Partie für einige Tage nach Saalfelden und bilden damit die große Ausnahme. Waren einst Stars von Arsenal, Paris, AS Roma oder Real in Österreich nahbar, sind diese sommers über hauptsächlich nur noch in Asien oder den USA auf hoch bezahlter PR-Tour. Über Gagen oder Kosten wird in Österreich nicht gern gesprochen. Gegengerechnet werden Camps zumeist mit Tourismus, Werbewerten und Testspielen im Live-TV.

Veranstalter IFCS (International Football Camp Styria) organisierte gar ein Turnier in Pöllau mit 100.000 Dollar Preisgeld, um das Rostow, Spartak Moskau, Krasnodar und ZSKA Moskau spielten. In Szene gesetzt wurde das Event von einem russischen TV-Sender, der eine Reichweite von 15 Millionen Zuschauern in Russland erreichen wollte.

Ajax Amsterdam − der Champions-League-Halbfinalist wohnt in Bramberg am Wildkogel − oder Southampton (Trainer: Ralph Hasenhüttl) sorgen im Montafon für Aufsehen. Dazu kommen der zu Brighton zurückgekehrte Markus Suttner (in Irdning) sowie Marko Arnautović, sofern er bei West Ham (Bad Waltersdorf) bleibt, für ÖFB-Beteiligung. Altach freut sich jedenfalls auf ein Vorbereitungsmatch am 11. Juli. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2019)