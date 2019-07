Fußball mit Aussagekraft

Noch vor wenigen Jahren sorgte Jackie Groenen auf der Judomatte für große Erfolge, bis zur U20 war sie niederländische Staatsmeisterin. Am vergangenen Mittwoch trat die 24-Jährige allerdings einen orangen Fußballtaumel los, als sie ihr Team bei den Weltmeisterschaften in Frankreich in der Verlängerung gegen Schweden erstmals ins Finale schoss. Im Endspiel warten heute (17 Uhr, live ORF Sport+, ARD) in Lyon die USA als Gegner, an deren Favoritenrolle besteht kein Zweifel. Mit Spanien, Frankreich und England haben die US-Weltmeisterinnen in der K.-o.-Phase der Reihe nach alle geheimen und offen gehandelten Titelkandidaten ausgeschaltet, die Europameisterinnen aus den Niederlanden hingegen setzten sich im deutlich einfacheren Turnierast durch, und das wie gegen Japan zum Teil sehr glücklich.

