Brasilien muss den Angriff des Tigers parieren

Rio de Janeiro. Das Endspiel der Copa América am Sonntag (22 Uhr, live Dazn) wartet mit einer klaren Rollenverteilung auf: Der achtfache Turniersieger Brasilien empfängt vor heimischen Publikum im berühmten Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro Peru. Nur noch ein Schritt fehlt der Mannschaft von Tite zur erfolgreichen Titelmission, in der Gruppenphase gewann die Seleção dieses Duell glatt mit 5:0.

„Schmerzhaft“ und „lehrreich“ sei das Ergebnis gewesen, räumte Peru-Coach Ricardo Gareca ein. Sein Team hat sich seither mit Erfolgen gegen Uruguay und Chile aber rehabilitiert. Und allzu viele Parallelen zwischen der anstehenden Partie und dem 0:5 sieht Gareca, genannt „der Tiger“, ohnehin nicht. In einem Finale komme es schließlich auf ganz andere Dinge an. „Wir suchen nach Wegen, wie wir Brasilien entgegentreten können“, erklärte Gareca. Der Tiger zeigte seine Krallen: „Für uns gibt es keine andere Option, als zu gewinnen.“ Der frühere argentinische Teamstürmer betreut die Mannschaft aus Peru seit Februar 2015. Der 61-Jährige führte den Andenstaat zur WM 2018 nach Russland und nun ins erste Copa-Endspiel seit 1975. Damals holte Peru gegen Kolumbien den zweiten Titel nach 1939. Bei den Turnieren 2011 und 2015 reichte es jeweils zu Platz drei.

Im Halbfinale überraschte eine Mannschaft, in deren Startelf nur drei in Europa tätige Spieler standen, mit Chile den bisher letzten Titelträger. Das Team um den 35-jährigen Altstar Paolo Guerrero gewann 3:0. Beobachter lobten danach überschwänglich das präzise Umschaltspiel. Andere wiederum meinten, Peru habe nicht mehr als die eklatanten Abwehrschwächen Chiles offengelegt. Gänzlich falsch ist wohl beides nicht.



Glanz ohne Neymar. Brasilien auf der anderen Seite steuerte auch ohne seinen schillernden Superstar Neymar souverän durch die Gruppenphase, warf im Viertelfinale Paraguay aus dem Turnier und zeigte im Halbfinale gegen Argentinien (2:0) sein bisher bestes Spiel im Turnier. Vor allem, dass sich die Weltstars als Teamspieler mit Gemeinsinn präsentierten, gibt Brasiliens Aficionados Zuversicht. Gegen den Erzrivalen fielen zuletzt beide Tore nach Gemeinschaftsproduktionen. So suchte der immer besser aufgelegte Gabriel Jesus nach einem Sprint aus der eigenen Hälfte beispielsweise nicht selbst den Abschluss, sondern passte zu Roberto Firmino, der aus kurzer Distanz den Endstand besorgte.

Die Seleção geht mit dem Druck, aber auch dem Rückhalt eines fußballverrückten 200-Millionen-Einwohner-Landes ins Endspiel im eigenen Land. Die Statistik lässt Spieler wie Fans hoffen: 31 der 44 Aufeinandertreffen gingen an Brasilien. Von 18 Copa-Duellen verlor die Mannschaft nur deren drei. Ein Titelgewinn Brasiliens wäre der erste in einem internationalen Turnier seit 2007. „Wir haben den ersten Schritt getan, nun muss der zweite folgen“, sagte Kapitän Dani Alves.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2019)