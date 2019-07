Anpfiff für ein neues Leben

Irgendwann werde ich Fußball spielen“, hat sich Helia Mirzaei damals geschworen. Als Kind wollte sie im Iran oft mit ihren Brüdern und Nachbarn dem Ball nachjagen, doch das brachte ihr stets Diskussionen und Probleme ein – erst mit den Eltern, später mit dem Ehemann. Heute spielt die 20-Jährige „am liebsten jeden Tag“ und wird Österreich sogar bei Weltmeisterschaften vertreten. Ab 27. Juli steigt in Cardiff die 17. Auflage des Homeless World Cup, in der walisischen Hauptstadt tritt erstmals auch eine rot-weiß-rote Frauenauswahl an. „Das freut mich ganz besonders“, betont Ex-Profi Gilbert Prilasnig, der seit 16 Jahren als sportlicher Leiter bei dem Projekt der Caritas mitwirkt und in diesem Jahr erneut die Männer-auswahl betreut.

