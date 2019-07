Schwedischer Spurs-Fan darf nicht Tottenham heißen

"Ja, das stimmt alles", teilte der 39-jährige David Lind der Deutschen Presse-Agentur mit und bestätigte damit einen Bericht des britischen "Guardian", wonach der Antrag des Schweden auf Namensänderung von der zuständigen Steuerbehörde seines Landes abgelehnt worden sei.

Er wolle mit Hilfe eines Anwalts darum kämpfen, dass es doch noch etwas werde mit der Umbenennung, gab der Spurs-Fan aus der Stadt Kumla rund 200 Kilometer westlich von Stockholm bekannt. Der "Guardian" zitierte ihn mit den Worten, man könne offenbar so ziemlich alles genannt werden in Schweden, nur eben nicht Tottenham. "Da ist sogar jemand, der Potato heißt. Vielleicht ist jemand in der Steuerbehörde Arsenal-Fan?", wurde er zitiert. Die beiden Mannschaften aus dem Norden von London sind große Konkurrenten.

