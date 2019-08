Idealismus auf dem Fußballplatz

Es lief die Fußball-WM der Frauen und US-Star Megan Rapinoe sorgte mit der Forderung nach gleicher Bezahlung und Wertschätzung sowie der vorauseilenden Absage einer möglichen Einladung von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus für Aufsehen. Ein Thema, das weltweit die Wogen hochgehen ließ, und plötzlich war Karen Dobres Ansprechperson für den britischen Staatsrundfunk BBC. Was genau sie mit Rapinoe verbindet? Beide Frauen setzen sich leidenschaftlich für Gleichberechtigung im Fußball ein.



„Für mich ist Rapinoe eine Heldin. Sie hat unserem Anliegen die nötige Aufmerksamkeit gebracht“, sagt Karen Dobres. Seit zwei Jahren engagiert sie sich beim Lewes FC, dem ersten und einzigen Fußballverein der Welt, der Männer- und Frauenteam gleich gestellt hat: Gleiches Budget, gleiche Ressourcen, gleiches Stadion, so das Credo. Woher sie weiß, dass sie die Einzigen sind? „Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert“, erklärt sie beim Besuch der „Presse am Sonntag“ lachend. Mitten in der pittoresken Kleinstadt in Sussex thront auf einer Anhöhe die Burg aus dem 11. Jahrhundert, Thomas Paine arbeitete hier einst als Steuereintreiber, bevor er auszog, um die Unabhängigkeit der USA mitzuschreiben, und alljährlich im November wird mit Fackelzügen dem gescheiterten Komplott gegen den englischen König im Jahr 1605 gedacht. „Die Stadt hat eine Geschichte von Radikalität und Aktivismus und wir sind Teil davon“, erzählt Dobres. Wie US-Star Rapinoe sieht sie die zunehmende Spaltung der Gesellschaften als Gefahr. „Wir sehen Fußball als Motor für soziale Veränderung.“

