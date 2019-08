Europa League: Auf diese Kaliber können Lask und WAC treffen

Die heimischen Vertreter könnten unter anderem auf den fünffachen UEFA-Cup- bzw- EL-Gewinner FC Sevilla, Manchester United, Arsenal oder die AS Roma winken. Die Auslosung steigt am Freitag (13.00 Uhr/live Eurosport) in Monaco.

Während sich die beiden heimischen Vertreter im letzten der vier Lostöpfe wiederfinden, liegen genannte Großclubs allesamt im ersten - gemeinsam mit Lazio Rom, FC Porto, Dynamo Kiew, Sporting Lissabon, ZSKA Moskau, VfL Wolfsburg, Besiktas Istanbul und FC Basel.

Für den LASK hätten Duelle mit den letzten drei besondere Brisanz. Wolfsburg ist der aktuelle Club von Trainer Oliver Glasner, der bis zum Sommer den Erfolgsfußball der Linzer prägte. Gegen Besiktas zog man in der Vorsaison in der EL-Quali den Kürzeren, gegen Basel setzten sich die Oberösterreicher erst vor gut zwei Wochen in der 3. Runde der Champions-League-Quali durch.

Angesichts der genannten Teams lässt sich aus Sicht des Vizemeisters auch das Champions-League-Aus gegen Brügge etwas leichter verdauen. "In dem Moment, wo du weißt, dass du zu solchen Stadien fliegst, ist es wieder ein megagrandioses Gefühl", meinte LASK-Tormann Alexander Schlager.

(APA)