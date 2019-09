Lazaros Debüt endet mit Inters Fehlstart

Mailand. Länger als gedacht hat sich Valentino Lazaro gedulden müssen, am Dienstagabend gab er schließlich sein Debüt für Inter Mailand. In der 50. Minute kam der ÖFB-Teamspieler für den verletzten Antonio Candreva, der auch in den bisherigen drei Ligaspielen den Vorzug auf dem rechten Flügel erhalten hatte, ins Spiel. Gegen Slavia Prag sah Lazaro zunächst den Gegentreffer von Olayinka (63.) und jubelte spät über den Ausgleich durch Joker Barella (91.) zum 1:1-Endstand.

Angesichts Inters weiterer Gruppengegner Dortmund und Barcelona (0:0 im direkten Duell) ist das Remis gegen die Tschechen als Fehlstart zu bezeichnen. Schließlich hat Slavia im gesamten Sommer gerade einmal acht Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben, Inter allein für Lazaro fast das Dreifache (22 Mio.). Nach der Partie nahm Trainer Antonio Conte die Schuld auf sich. „Ich habe nicht die richtigen Entscheidungen getroffen“, erklärte er. Der Spielstil der Gäste habe ihn überrascht. „Slavia hat nicht in der eigenen Hälfte gewartet, sondern attackiert. Dafür hätten wir andere Lösungen finden müssen.“

Conte hat mit Juventus und Chelsea vier nationale Meistertitel gewonnen, ist in der Champions League aber noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Ob die Königsklasse eine Nummer zu groß für ihn ist? „Die Champions League ist harte Arbeit. Ich kann nicht alles gewinnen, was ich angreife“, meinte der 50-Jährige.

Entwarnung gab es bei Konrad Laimer, der bei Leipzigs 2:1-Sieg in Lissabon nach einem Schlag aufs Sprunggelenk ausgetauscht wurde. Die erste Untersuchung hat „nichts Dramatisches“ ergeben. (swi)

1. Spieltag Ergebnisse

Gruppe E: Salzburg – Genk 6:2, Napoli – Liverpool 2:0

Gruppe F: Inter (Lazaro ab 50.) – Slavia Prag 1:1, Dortmund – Barcelona 0:0

Gruppe G: Lyon – Zenit St. Petersburg, Benfica – Leipzig (Sabitzer, Laimer bis 39./verletzt) 1:2

Gruppe H: Chelsea – Valencia 0:1, Ajax – Lille 3:0

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2019)