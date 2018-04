Zuhause auf der linken Außenbahn

Wien. Seit Montag hat Teamchef Dominik Thalhammer die Nationalspielerinnen in Bad Tatzmannsdorf versammelt, in der WM-Qualifikation wartet das Länderspieldoppel gegen Serbien (Donnerstag, 19 Uhr) sowie Tabellenführer Spanien (Dienstag, 20.30 Uhr, jeweils live ORF eins) in der Südstadt. Mit dabei ist Verena Aschauer, die nach einer Knieverletzung rechtzeitig wieder fit ist. „Ich bin sehr froh, darauf habe ich hingearbeitet“, erklärt die Legionärin vom SC Sand. Eine Grätsche im Training auf Kunstrasen hatte Muskel und Nerven in Mitleidenschaft gezogen. „Ich merke es noch leicht, aber es stört nicht. Ich bin bereit.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)