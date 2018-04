Europa League: Salzburg hat auch vor Lazio Rom „sicher keine Angst“

Erstmals spielt Österreichs Serienmeister Salzburg im Viertelfinale der Europa League – und noch nie war die Reisebereitschaft der Fans in der seit 2005 geschriebenen Klubgeschichte größer. Drei eigens gecharterte Flugzeuge hoben mit Spielern, Funktionären und Fans in Richtung Rom ab. Auch Fanbusse rollen – 1000 Fans werden in der ewigen Stadt und beim Spiel gegen Lazio (21.05 Uhr, live Puls4) erwartet. Also knapp weniger als bei manch Bundesligaspiel im Stadion saßen . . .

„Salzburg erobert Rom“: Diese Werbeplakate schmückten über Ostern die Stadt – dementsprechend groß ist auch die Erwartungshaltung. Nur, wie groß sind die Chancen für den Aufstieg? Trainer Marco Rose hielt sich bedeckt, der Deutsche kennt diese Fragen nur allzu gut. Er hat sie auch vor den Spielen gegen Sociedad (2:2, 2:1) und Dortmund (2:1, 0:0) gehört – und nicht beantwortet.

Verzichten müssen die Bullen auf Yabo (krank) und Hwang (gesperrt). Aufpassen sollten Dabbur, Lainer, Schlager, Caleta-Car und Samassekou – eine gelbe Karte, und sie fehlen im Rückspiel.

Das Begehr nach einem Auswärtstor brachte Rose („Es ist eine Gier“) aber vor. 35 Pflichtspiele ungeschlagen, auf dem Weg zum fünften Double und nun ein Highlight im Europacup, da sei das Verlangen nach einem Treffer keinesfalls außergewöhnlich. Über den Gegner sagte er nach dem Abschlusstraining: „Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir häufiger den Ball haben. Lazio wartet gern ab. Ein typisch italienisches Team, taktisch sehr diszipliniert, es spielt sogar mit Fünferkette. Aber: Wir haben alle wieder das Gefühl, dass wir etwas bewegen können. Ich glaube nicht, dass wir nervös sind – oder Angst haben.“

Betreut wird Lazio, 1900 gegründet und zweifacher Gewinner des Scudetto (zuletzt 2000), von Simone Inzaghi – dem Bruder von Stürmer-Ikone Filippo. Die Heimstätte teilen sich die Biancocelesti (Weiß-Himmelblau) mit Stadtrivalen AS Roma, das Stadio Olimpico fasst 73.000 Zuschauer, gegen Salzburg werden 40.000 Fans erwartet. 73 Tore hat Lazio in dieser Serie-A-Saison erzielt, der Verein träumt vom dritten Platz hinter Juventus und SSC Napoli, und damit der Rückkehr in die Champions League.

Inzaghi, der heute seinen 42. Geburtstag feiert, schwört auf Abwehr, Pressing und schnelle Konter. In der Offensive ragen Immobile (26-Serie-A-, 36 Pflichtspieltore) und der Spanier Luis Alberto heraus. Dazu kommen im Mittelfeld der italienische Teamspieler Marco Parolo sowie Sergej Milinković-Savić, Sohn des ehemaligen GAK-Legionärs Nikola Milinković.

Salzburg spielt um den ersten Halbfinaleinzug eines Bundesligaklubs im Europacup seit 22 Jahren. Dies war Rapid 1996 gelungen gegen Feyenoord Rotterdam. Nach Austrias Viertelfinaleinzug im Uefa-Cup 2005 ist es bereits der größte Erfolg eines österreichischen Klubs.

Lazio – Salzburg, Stadio Olimpico, 21.05 Uhr/live Puls4, SR Hategan (ROM). Rückspiel: 12. April.



Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulić; Luis Alberto; Immobile.



Salzburg: Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha; Dabbur, Gulbrandsen.



Weiters: Arsenal – ZSKA, Leipzig – Marseille (19 Uhr, live Sport1), Atlético Madrid – Sporting Lissabon.

(fin)