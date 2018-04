Eine einsame Sternstunde

Das Wiener Derby, das letzte große Highlight in einer Liga, in der ein Serienmeister regiert und Dorfvereine um Europacupplätze spielen, steht auf dem Programm. Aber es ist nur eine Randnotiz. In Salzburg ist die Red-Bull-Truppe nämlich gerade dabei, Fußballösterreich in neue Dimensionen zu schießen. Im Europacup sind nur noch die fünf Topligen des Kontinents vertreten – und die österreichische Bundesliga, dank Salzburg.

Mit dem Einzug ins Halbfinale der Europa League hat Salzburg in der Uefa-Fünfjahreswertung rund die Hälfte aller österreichischen Punkte eingespielt, in dieser Saison sind es bisher sogar knapp zwei Drittel (24 von 37). So wurde die heimische Liga beinahe im Alleingang auf Platz acht im europäischen Jahresranking 2017/18 befördert. Und plötzlich kommt auch in Wals-Siezenheim Stimmung auf, zwei Mal war das Stadion zuletzt ausverkauft (29.520), auch im Rückspiel des Europa-League-Halbfinales gegen Olympique Marseille am 3. Mai wird das nicht anders sein (in der Bundesliga finden sich im Schnitt nur 6500 Besucher pro Heimspiel ein).

Mit dem Marsch durch Europa überdeckt Salzburg auch die Schwäche der Ligarivalen. Vor allem die Wiener Großklubs Rapid und Austria hätten auch selbst alle Voraussetzungen für Erfolg bzw. sind gerade dabei, sie zu schaffen. In Hütteldorf, wo noch Nachholbedarf im Nachwuchs besteht, nicht nur gegenüber den in dieser Hinsicht längst enteilten Salzburgern, hat auch das neue Allianz-Stadion sportlich keinen Sprung nach vorne bewirkt, auf die Eröffnung im Sommer 2016 folgte die schwächste Saison der jüngeren grün-weißen Geschichte. Dass die Austria am Freitag das Logo für die neue Generali Arena (Eröffnung 13. Juli gegen Dortmund), die sie in punkto Infrastruktur wieder nach vorne katapultieren soll, präsentiert hat, ging im Freudentanz der Salzburger Europacuphelden unter. Aber just mit neuem Stadion droht den Favoritnern erstmals nach zwei Jahren eine Saison ohne internationalen Bewerb.

Dort haben sich die Wiener Vertreter zuletzt ohnehin nicht ausgezeichnet, mussten gar als Schützenbuden herhalten (Rapid wurde 2016 im Sechzehntelfinale von Valencia mit 0:10 verabschiedet, die Austria zweimal in Folge Gruppenletzter). Salzburg hat heuer Real Sociedad, Borussia Dortmund und Lazio Rom aus dem Bewerb geworfen, allesamt mit Kadern ausgestattet, deren Marktwerte jenen des österreichischen Meisters um mehr als das Doppelte übertreffen. Beim 4:1 über Lazio gelangen als erster heimischer Mannschaft seit dem Wiener Sportclub vor 50 Jahren (7:0 über Juventus) vier Tore gegen einen italienischen Verein.



Entgegen dem Trend. Mit den internationalen Erfolgen von Austria Salzburg, Rapid und Sturm Graz in den 1990er-Jahren ist der Salzburger Aufstieg nicht mehr zu vergleichen. Zu sehr ist seither die Schere zwischen den großen und kleinen Ligen im europäischen Klubfußball auseinandergegangen, auch zum Leidwesen Österreichs. Finanziell hat Salzburg der bisherige Erfolgslauf in der Europa League immerhin rund zehn Millionen Euro eingebracht. Und dass er im Halbfinale zu Ende gehen muss, ist nicht ausgemacht. Gegner Olympique Marseille, der Salzburgs große Red-Bull-Schwester RB Leipzig bezwungen hat, wurde in der Gruppenphase schon 1:0 besiegt (auswärts gab es danach ein 0:0).

Es wäre wieder so ein Ausrufezeichen des österreichischen Fußballs, gingen doch die jüngsten elf K.-o.-Duelle mit Klubs aus Frankreich für Rot-weiß-rot verloren. Jetzt oder nie, möchte man meinen, denn eine bessere Mannschaft wie jene, die gegen Lazio an ihre vermeintlichen Grenzen gestoßen war und dennoch wieder zurück in die Erfolgsspur fand, hat es in der Salzburger Red-Bull-Ära noch nicht gegeben. Und auch ein Trainer mit einer solchen Bilanz wird in Österreich nicht länger zu halten sein.

Wie Marco Rose unlängst erzählte, haben sie in den Büros der Red-Bull-Arena die anstehenden Aufgaben auf eine Tafel an die Wand geschrieben. Es warten vier Spiele in den nächsten zwölf Tagen, beginnend mit der Ligapartie heute bei der Admira (19 Uhr, live Sky). „Ich lerne in diesem Jahr durch die Europa League als Trainer enorm und bin dafür sehr dankbar“, sagte Rose, bevor er wie immer nach internationalen Erfolgen das nächste Ligaspiel ins Zentrum rückte. „Wir müssen wieder draufpacken. Wenn wir jetzt Punkte liegen lassen, dann bekommen wir in hinten raus Probleme, in die wir sicher nicht geraten wollen.“ Der Coach weiß, dass diese Hartnäckigkeit am Ende zum Erfolg führt und dass ein paar Prozentpunkte weniger selbst in der Bundesliga bestraft werden. Zuletzt erlebt beim 0:1 gegen den LASK, als Salzburg nicht einmal sonderlich schlecht gespielt hat.



Wien staunt. Was den Verbleib Roses anbelangt, hat Sportdirektor Christoph Freund beinahe schon resignierend erklärt, dass man sich nach der Saison zusammensetzen werde. Die Stationen bis dahin: Halbfinale in Europa League und Cup und die sieben letzten Liga-Runden, darunter Gastspiele bei Rapid und Austria. Deren Trainer sind von den Europacup-Auftritten der Salzburger angetan. „Ich drücke ihnen die Daumen, dass das Halbfinale noch nicht das Ende ist“, sagte Austrias Thomas Letsch. Rapid-Coach Goran Djuricin meinte: „Vielleicht kann man sich als Spieler oder Trainer einiges von ihnen abschauen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)