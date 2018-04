Fußball: Eine seltene Salzburger Kampfansage

Salzburg/Wien. Die Unaufgeregtheit, die Marco Rose im öffentlichen Auftritt kultiviert hat, sei es nach historischen Siegen oder (seltenen) Niederlagen, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Salzburg-Coach nach dem 0:2 bei Olympique Marseille eine klare Kampfansage für das Rückspiel ausgegeben hat. „Wir werden uns wieder auf verschiedene Szenarien einrichten. Vor allem aber darauf, maximale Offensivpower aufs Feld zu bringen. Wenn wir ein Tor schießen, kann es richtig spannend werden.“ Am Donnerstag steigt in der ausverkauften Red-Bull-Arena Teil zwei dieses Halbfinalduells der Europa League. „Wir werden versuchen, sie niederzukämpfen und müde zu machen.“

Während nach dem bitteren Gastspiel in Marseille alle Welt beklagte, dass die Pfeife von Schiedsrichter William Collum bei einem Elfmeterfoul an Stefan Lainer stumm blieb – sogar „L'?quipe“ kam zum Schluss, dass die Franzosen von der gnädigen Spielleitung profitiert hätten („Ein Geschenk von Collum“) – stellte Rose klar: „Wir jammern nicht.“ Aber: „Mit einer Nacht Abstand fühlt sich die ganze Nummer schon noch ein wenig unvollendet an, finde ich.“

Immerhin habe man ein „ordentliches Spiel“ gemacht, sei „phasenweise die bessere Mannschaft“ gewesen. Goalie Alexander Walke patzte allerdings beim 0:1, beim 0:2 ließ dann die rechte Abwehrseite die Hausherren viel zu leicht gewähren. „Schade, wenn man so ein Spiel macht und sich dafür nicht belohnt. Das wäre dann wahrscheinlich der nächste Schritt in unserer Entwicklung“, meinte Rose.

Mit der aufgeladenen Atmosphäre in Marseille (64.000 Zuschauer) hätten diese Patzer aber nichts zu tun gehabt. „Das hat die Mannschaft eher motiviert. Ich hatte in keiner Phase das Gefühl, dass uns das hemmt.“ Rose habe lediglich den Eindruck bekommen, die Menschen in Marseille würden nur mit einem Finger auf die Welt kommen. „Ich habe noch nie so viele Mittelfinger gesehen“, erklärte der 41-Jährige am Freitag. „Das sind so Dinge, bei denen ich empfinde, dass noch irgendetwas passieren muss, passieren kann.“ Auch Marseille-Coach Rudi Garcia äußerte die Befürchtung, dass ein torloser Auftritt seiner Truppe am Donnerstag in Salzburg nicht reichen werde: „Es wird notwendig sein, zu treffen.“

Vor dem Rückspiel steigt Österreichs Meister von der großen europäischen Bühne wieder hinab in die Niederungen der Bundesliga. Schon am Sonntag könnte Salzburg in St. Pölten (19 Uhr, live Sky) vier Runden vor Saisonende als Meister feststehen. Dazu müsste man wie in allen bisherigen sieben Ligaduellen gegen die Niederösterreicher gewinnen und Verfolger Sturm Graz zuvor gegen Rapid Punkte liegen lassen.

Für Rose spielt das alles keine Rolle. Trocken erklärte er: „St. Pölten ist unter dem neuen Trainer (Dietmar Kühbauer, Anm.) defensiv wieder stabiler geworden, setzt auf Umschaltspiel. Wir wollen Frische aufs Feld bringen.“ Auch bei der Personalie Zlatko Junuzović, der vor einem Wechsel zu Salzburg stehen dürfte, wollte die Gelassenheit nicht weichen. „Österreichischer Nationalspieler, Topfußballer, bei Werder Bremen Kapitän. Interessanter Name, finde ich.“



Bundesliga 31. Runde

SP S U N TORE P

1. Salzburg 31 21 8 2 47 71

2. Sturm Graz 31 19 3 9 20 60

3. Rapid 31 15 10 6 25 55

4. Lask 31 16 6 9 13 54

5. Admira 31 14 4 13 -5 46

6. Austria 31 11 6 14 -4 39

7. Mattersburg 31 10 9 12 -6 39

8. Altach 31 9 7 15 -10 34

9. WAC 31 5 8 18 -28 23

10. St. Pölten 31 2 5 24 -52 11

Samstag: Austria – Mattersburg (16), Admira – WAC, Altach – Lask (je 18.30). Sonntag: Sturm – Rapid (16.30), St. Pölten – Salzburg (19 Uhr).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)