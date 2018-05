ÖFB-Cupfinale: Weil alles für Salzburg spricht

Klagenfurt. Fünf Finale, fünf Titel: Salzburg hat, was den ÖFB-Cup anbelangt, eine absolut weiße Weste. Geht es nach der Papierform, wird diese Serie auch am Mittwoch prolongiert. Die Bullen sind im Vergleich mit Sturm Graz Topfavorit, alle Zeichen deuten darauf hin, dass Salzburg das fünfte Double in Serie im Klagenfurter Wörthersee-Stadion einfahren wird. Das würde den nächsten Eintrag in den heimischen Geschichtsbüchern bedeuten.

„Wir kennen das Gefühl, hier gewonnen zu haben und wollen es ein fünftes Mal schaffen“, sagt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. Es wäre ein würdiger Abschluss eines Traumjahres, in dem man es bis ins Europa-League-Halbfinale geschafft hat. „Wille, Mentalität und Qualität, alles spricht für uns“, sagt Freund.

Eine Änderung scheint im Vergleich zur Europacup-Mannschaft fix: Das Tor wird Cican Stankovic hüten, der im Cup diese Saison alle Spiele bestritten hat und mit seinen Paraden im Halbfinale (Elferschießen in Mattersburg) hauptverantwortlich dafür war, dass der Finaleinzug gelungen ist.

Quasi ein Grazer Heimspiel

Diesmal stehen die Grazer jedoch quasi vor einem Heimspiel. Mehr als 20.000 der zumindest 25.500 Besucher – so viele Karten waren am Dienstag verkauft – werden Sturm anfeuern. „Die Fans können uns in Red-Bull-Manier beflügeln, wie man so schön sagt. Das ist der 12., 13. oder vielleicht 14. Mann für uns“, betonte Trainer Heiko Vogel. Der bisherige Zuschauerrekord bei einem Cup-Finale in Klagenfurt steht seit 2010 bei 28.000. Auch damals waren mehr als 20.000 Sturm-Fans dabei.



Jakob Jantscher ist der einzige Grazer, der 2010 beim vierten Cupsieg der Sturm-Geschichte dabei war, und auch am Mittwoch Einsatzminuten bekommen dürfte. Sturm hatte zuvor 1996, 1997 und 1999 den Titel geholt, daneben gab es vier Finalniederlagen. Salzburg hat seit 2014 immer, zuvor auch 2012, triumphiert. Sollte das am Mittwoch gelingen, wäre es das 30. ungeschlagene Cupspiel in Folge.

Dass Salzburg das vergangene Meisterschaftsspiel gegen Graz glatt mit 4:1 und damit auch den Titel gewonnen hat, spiele am Mittwoch keine Rolle, beteuert Vogel. Das sei abgehakt, in einem Cupspiel würde ohnehin immer nur der Augenblick zählen. „Wir bereiten uns vom Naturell eigentlich aufs Gleiche vor, aber auf andere Spieler, die das Gleiche umsetzen“, philosophierte der Deutsche. Prinzipiell könne die deutliche Niederlage daher auch sehr gute Motivation sein.

Junuzović, und dann?

Wohin führt der Weg mancher Salzburg-Spieler nach Saisonende? Das ist die eine Frage, die Österreichs Fußball seit Wochen begleitet. Noch aber fehlen Antworten.

Stefan Lainer und Xaver Schlager gelten neben Diadie Samassékou, Valon Berisha oder Amadou Haidara offenbar als besonders heiße Wechselkandidaten. Lainer (25, bis 2022 Vertrag) soll von Augsburg (Martin Hinteregger macht gehörig Stimmung für ihn) umworben sein, Schlager (20, Vertrag bis 2021) hält sich zu allen Möglichkeiten weiterhin vornehm bedeckt. Ob der spätestens am Freitag anstehenden Bekanntgabe zur Verpflichtung von Zlatko Junuzović, 30, gilt hingegen als möglich, dass Leistungsträger bleiben. Mit ihnen Trainer Marco Rose, und alle würden dann einem Traum folgen: der Qualifikation zur Champions League. (fin)

DATEN

Sturm Graz – Salzburg (Wörthersee-Stadion, 20.30 Uhr/live ORF eins, SR Lechner).



Sturm: Siebenhandl – Koch, Spendlhofer, Maresic, Potzmann – Jeggo, Lovric – Hierländer, Zulj, Röcher – Alar.

Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Farkas – Haidara, Samassékou, X. Schlager, Va. Berisha – Gulbrandsen, Dabbur.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2018)