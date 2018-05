WM-Feinschliff vor der Gletscherkulisse

Kurz vor der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ist Österreich einmal mehr ein Magnet für manch Endrundenteilnehmer. Das prominenteste der sechs Teams kommt aus dem WM-Gastgeberland und steigt heute in Neustift im Stubaital ab. Die Sbornaja nimmt bis 31. Mai an jenem Ort Quartier, an dem sie sich im Vorjahr schon auf den Confed Cup vorbereitet hatte.

Die Nähe zu Innsbruck ist ein Grund, warum Trainer Stanislaw Tschertschessow und sein Team das Fünfstern-Hotel Jagdhof wählten. Der zweite: Die auf 1000 Meter Seehöhe gelegenen Plätze sind „besonders geeignet für die schnelle Vorbereitung auf große Wettkämpfe“, wie der Chef des Tourismusverbandes Stubaital, Roland Volderauer, erklärt. Das Alpenstadion in Neustift ist zudem Uefa-geprüft und hat 600 Sitzplätze.

Für Tschertschessow ist es ohnehin eine Rückkehr in seine frühere Heimat: Mit dem FC Tirol wurde der ehemalige Tormann dreimal Meister, später trainierte er zwei Jahre lang die Innsbrucker. Höhepunkt des russischen Trainingslagers ist das Testspiel gegen Österreich am 30. Mai im Innsbrucker Tivoli (20.45 Uhr, live ORF eins).

Die Russen sind nicht die ersten, die ins Stubaital kommen. Die spanische Nationalmannschaft trainierte 2008 hier, bevor sie in Wien Europameister wurde. Frankreich kam 2016 und wurde danach Vize-Europameister bei der Heim-EM.



Heimvorteil für Salzburg-Legionär. Etwas weiter östlich nimmt Südkorea Quartier. Der WM-Vierte von 2002 wärmt sich von 2. bis 12. Juni in Leogang auf – Red Bull Salzburgs Stürmer Hwang Hee-chan hat im Pinzgau quasi Heimvorteil. Die Asiaten bestreiten auch zwei Tests: Am 7. Juni in Innsbruck gegen Bolivien (14 Uhr) und am 11. Juni in Grödig unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Senegal, einen anderen WM-Starter.

Fast zeitgleich gastiert Japan von 2.bis 13. Juni in Seefeld. Die Blauen Samurai testen am 12. Juni (15.05) in Innsbruck gegen Paraguay, das zwar nicht zur Endrunde fährt, aber so wie sechs andere WM-Zuschauer (unter anderem Tschechien und Malta) in Österreich trainiert.

Weitere WM-Teams sind Peru (1. bis 8. Juni in Schruns-Tschagguns), Australien (30. Mai bis 1. Juni in Altlengbach, Testspiel am 1. Juni in St. Pölten gegen Tschechien), Nigeria. Genaue Daten der afrikanischen Super Eagles sind noch offen, für 6. Juni ist in Schwechat ein Match gegen die Tschechen angesetzt (15 Uhr). ?

