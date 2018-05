Abwehrchef ist gefordert

Am Samstagvormittag absolvierte das Nationalteam die erste Trainingseinheit in Schwaz. Mittendrin war auch Sebastian Prödl, der das Saisonfinish mit Watford in der Premier League wegen einer Lebensmittelvergiftung verpasst hat, jetzt aber wieder bei vollen Kräften ist. In den hochkarätigen Testspielen gegen Russland (30. Mai in Innsbruck), Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) gilt es für den 30-Jährigen, die ÖFB-Abwehr zusammenzuhalten.

„Es sind drei Freundschaftsspiele auf einem anderen Niveau als wir es in letzter Zeit gehabt haben“, meinte Prödl. „Gegen Russland haben wir vielleicht noch eine größere Chance, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber eine Chance gibt es in jedem Spiel.“ Als einziger Teamspieler unter Franco Foda kam der Verteidiger im März in beiden Testspielen über die volle Distanz zum Einsatz. Der Teamchef schätzt Prödls Art und Weise, zu kommunizieren. „Ich kenne den Franco seit zehn Jahren. Da hat immer das Leistungsprinzip gegolten, daran hat sich nichts verändert“, betonte der Steirer, der unter dem Deutschen einst bei Sturm Graz den Durchbruch geschafft hatte.

Der Konkurrenzkampf im Kader sei hoch. „Selbst wenn wir mit einer Dreierkette weiterspielen, ist jede Position doppelt besetzt“, erklärte Prödl. Ziel des Lehrgangs sei es, für die Nations League im Herbst bestmöglich vorbereitet zu sein. „Wenn wir unser Level erhöhen wollen, müssen wir uns mit so guten Gegnern messen.“

