Transfer-Ticker: Salzburgs Lainer bei Napoli im Gespräch

Napoli interessiert sich für Lainer

An Salzburgs Rechtsverteidiger Stefan Lainer soll Medienberichten zufolge Italiens Vizemeister SSC Napoli Interesse bekunden. Ob bereits eine konkrete Anfrage für den ÖFB-Teamspieler eingegangen sei, wollte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund am Donnerstag nicht kommentieren. "Dass Interesse von guten Vereinen da ist, wissen wir", sagte Freund über den 25-Jährigen, der in Salzburg noch bis 2022 unter Vertrag steht. "Er ist einer der interessantesten Rechtsverteidiger in Europa."

Italienische Medien hatten berichtet, dass Napoli als Alternative zum Albaner Elseid Hysaj, der den Club bei einem entsprechenden Angebot (Ausstiegsklausel 50 Mio. Euro) verlassen könnte, an Lainer interessiert sei. Laut "Gazzetta dello Sport" sollen die Salzburger rund zehn Millionen Euro für den sechsfachen Internationalen verlangen.

Ronaldo verlässt angeblich Real

Die Gerüchte um einen Abschied von Superstar Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid verdichten sich. "Ronaldo verlässt Real", titelte die portugiesische Zeitung "Record" am Donnerstag und fügte hinzu, die Entscheidung sei "unwiderruflich". Grund sei, dass Real-Präsident Florentino Perez den Forderungen des 33-Jährigen nach einer Verbesserung seiner Bezüge nicht nachkommen wolle.

Die spanische Zeitung "Marca" schrieb unter Berufung auf eigene Quellen, der Generaldirektor der Königlichen, Jose Angel Sanchez, habe sich erst vor wenigen Tagen mit Ronaldos Agent Jorge Mendes getroffen, um diesem mitzuteilen, dass der Club nicht bereit sei, die Forderungen des portugiesischen Torjägers zu erfüllen.

Der Vertrag des Starstürmers in Madrid läuft noch bis 2021. Darin ist eine astronomische Ablösesumme von einer Milliarde Euro festgelegt, sollte er den Club vorzeitig verlassen. Spitzenclubs in Italien, Frankreich oder England seien Ronaldos mögliche Ziele, hieß es.

Alaba spricht über seine Zukunft

David Alaba wird auch kommende Saison für Bayern München spielen. "Ich habe Vertrag bis 2021. Ich fühle mich in München sehr wohl. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", erklärte der 25-Jährige in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Zuletzt waren Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid aufgekommen.

Rapid ist sich mit Knasmüllner einig

Christoph Knasmüllner, 26, steht vor einer Vertragsunterschrift bei Rapid Wien. Der Mittelfeldspieler war erst Ende Jänner von Ligarivalen Admira zum englischen Zweitligisten Barnsley gewechselt, nun soll er nach Österreich zurückkehren. Wie "Sky Sport Austria" berichtet müssen sich die beiden Klubs nur noch auf eine Ablösesumme verständigen.

60 Millionen für Fred

Manchester United hat den ersten Transfer für die kommende Saison perfekt gemacht. Der brasilianische Mittelfeldspieler Fred wechselt vom ukrainischen Klub Schachtar Donezk zum englischen Rekordmeister. Nach Informationen britischer Medien soll United für den 25-Jährigen knapp 60 Millionen Euro bezahlen.

Fred, der mit vollem Namen Frederico Rodrigues de Paula Santos heißt, erzielte in fünf Jahren und 101 Spielen für Donezk zehn Tore. Er hat bisher acht A-Länderspiele im Brasilien-Dress absolviert und wurde von Nationalcoach Tite ins Aufgebot für die WM in Russland berufen.

Röcher geht ins Ausland

Cupsieger und Vizemeister Sturm Graz verliert Thorsten Röcher nach Deutschland. Der Mittelfeldspieler wechselt zum FC Ingolstadt in die 2. Bundesliga. Röcher kam im Sommer 2017 ablösefrei vom SV Mattersburg und bestritt 37 Spiele bei den Grazern, in denen er acht Tore sowie 17 Vorlagen erzielte.

"Die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht, weil ich mit meinem ganzen Herzen dabei war. Mit meinen 26 Jahren möchte ich den Sprung ins Ausland wagen und hoffe, bei einer eventuellen Österreich-Rückkehr, noch einmal das schwarz-weiße Trikot überziehen zu dürfen", erklärte Röcher.

Ein ablösefreies Duo für St. Pölten

Der SKN St. Pölten hat einen Tag nach erfolgreich absolvierter Relegation doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Niederösterreicher verpflichteten den 32-jährigen Stürmer Rene Gartler ablösefrei vom LASK, für den er seit Sommer 2015 gespielt hatte. Zudem nahm der Bundesligist den zuletzt bei Sturm Graz tätig gewesenen 23-jährigen Linksverteidiger Patrick Puchegger unter Vertrag. Beide unterschrieben vorerst für ein Jahr.

Ein Abwehr-Talent für Salzburg

Red Bull Salzburg hat sich einmal mehr die Dienste eines Nachwuchsteamspielers gesichert. Am Montag gaben der Fußballmeister die Verpflichtung des 18-jährigen Kilian Ludewig von RB Leipzig bekannt, der Außenverteidiger trug mehrfach das Dress von Deutschlands U16, U17 und U18. Ludewig erhielt einen Vertrag bis Mai 2022 und wird als Liefering-Kooperationsspieler auch im Salzburg-Kader stehen.

United hat Interesse an Fred

Manchester United steht laut brasilianischen Medienberichten vor der Verpflichtung des brasilianischen Teamspielers Fred. Der Mittelfeldmann von Schachtar Donezk soll am Montag einen Medizincheck beim englischen Fußball-Vizemeister absolvieren. Für den 25-Jährigen soll Manchester kolportierte 55 Millionen Euro an den ukrainischen Klub überweisen. Fred steht im WM-Aufgebot des Rekordweltmeisters.

WAC verlängert mit Torhüter Kofler

Der Wolfsberger AC hat den mit Saisonende ausgelaufenen Vertrag mit Torhüter Alexander Kofler um ein Jahr verlängert. Der 31-Jährige geht damit in seine sechste Saison bei den Lavanttalern. Kofler kam 2017/18 auf 24 Liga-Einsätze, verlor im Finish seinen Platz im WAC-Gehäuse jedoch an Christian Dobnik.

Kerschbaumer zum FC Ingolstadt

Konstantin Kerschbaumer ist vom englischen Zweitligisten FC Brentford zum deutschen Zweitliga-Klub FC Ingolstadt gewechselt. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bei den "Schanzern" einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2021. Der Ex-Admira-Spieler war bereits in der Vorsaison leihweise in Deutschland tätig gewesen: Für Arminia Bielefeld verbuchte Kerschbaumer acht Treffer und sechs Vorlagen.

Bern findet Hütter-Nachfolger

Die Young Boys Bern haben Gerardo Seoane als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 39-Jährige folgt beim Schweizer Meister auf Erfolgscoach Adi Hütter, der YB nach dem überlegenen Titelgewinn in Richtung Eintracht Frankfurt verlassen hatte. Der schweizerisch-spanische Doppelstaatsbürger Seoane betreute zuletzt seit Jänner den Berner Ligakonkurrenten FC Luzern.

Austria holt ablösefreien Admiraner

Die Wiener Austria bastelt weiter am künftigen Kader. Der Tabellen-Siebente der abgelaufenen Meisterschaft vermeldete die Verpflichtung von Thomas Ebner. Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Zuletzt spielte der 26-jährige Ebner für die Admira, mit der er heuer den Sprung in die Europa-League-Qualifikation schaffte.

