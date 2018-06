Sky-Public-Viewing mit Toni Polster

Mit dem letzten von drei Testspielen gegen Brasilien am Sontag (16 Uhr) findet für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft die „Mini-WM“ ihr Ende. Sky begleitet die Begegnung gegen den Rekordweltmeister wieder mit dem beliebten Sky Stammtisch.

Das Experte-Trio Toni Polster, Alfred Tatar und Toni Pfeffer trifft sich dafür in der Stiegl Ambulanz im Alten AKH in Wien, die Übertragungen wird wie gewohnt im Livestream auf skysportaustria.at und via Facebook Live auf der Facebookseite von Sky Sport Austria live zu sehen sind. Dabei können sich alle Fans der Nationalmannschaft aktiv selbst in die Diskussion einklinken und Fragen an den Stammtisch stellen.

Wer noch näher an den Experten dran sein will, kann auch vor Ort in der Stiegl Ambulanz dabei sein. Vor und nach dem Stammtisch steht das prominente Trio für Autogramme und Selfies zur Verfügung, außerdem werden sich auch am Wuzzler Zuschauern stellen. Plätze können unter info@stiegl-ambulanz.com reserviert werden.

(red.)