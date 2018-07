Einblicke in die neue violette Welt

Wien. Freitagabend, nach zwei Jahren im Ausweichquartier Happel-Stadion, hatte das violette Warten ein Ende. Mit dem Anpfiff der neuen Bundesligasaison und dem Spiel gegen Aufsteiger Wacker Innsbruck ist die Wiener Austria „Endlich z'Haus“, wie sie selbst wirbt, also zurück in der rundum erneuerten Generali-Arena. In Favoriten ist ziemlich viel ziemlich neu. Sportdirektor Franz Wohlfahrt wurde im Juni beurlaubt, seine Agenden hat Ralf Muhr übernommen, er ist zugleich Technischer Direktor.



Am Spielersektor wurde kräftig umgerührt, ein Unglück ist, dass etliche Akteure zunächst verletzt fehlen. Mit James Jeggo (Riss des Syndesmosebandes), Maximilian Sax (Knochenmarksödem), Petar Gluhakovic und Christoph Martschinko (jeweils Kreuzbandriss) beklagt der Klub gleich vier Langzeitverletzte, dringenden Handlungsbedarf gibt es aber dennoch keinen. „Ich bin absolut überzeugt von der Qualität und den Typen des Kaders“, versichert Muhr, der bei den Spielern „Aufbruchsstimmung und Tatendrang“ verspürt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2018)