Die Liga-Reform: Aufbruch in eine neue Ära

Am Freitag (20.45 Uhr, Sky, a1sport.at) eröffnen die Wiener Austria und Wacker Innsbruck die 107. Bundesligasaison. Sechsmal in Folge hieß der Meister zuletzt Red Bull Salzburg, und während nichts auf ein Ende dieses Erfolgslaufs hindeutet, sind vor allem die Wiener Großklubs und Cupsieger Sturm Graz als erste Verfolger gefragt. Die neue Zwölferliga mit geteiltem Frühjahrs-Play-off soll dabei mehr Spannung bringen. Vor allem das Rennen um die Top sechs wird heiß umkämpft sein, birgt aber auch die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft. Ein Überblick.

Salzburg

Der alljährliche Sommerausverkauf ist bisher ausgeblieben, von den Leistungsträgern haben sich nur nur Valon Berisha (Lazio Rom) und Duje Ćaleta-Car verabschiedet, der kroatische Vizeweltmeister hat Salzburg mit einer kolportierten Ablösesumme von 17 Millionen Euro allerdings Rekordeinnahmen beschert. Wider Erwarten immer noch in Wals-Siezenheim sind Samassékou, Haidara, WM-Starter Hwang, Lainer und allen voran Erfolgscoach Marco Rose, der nach wie vor das gewohnte Understatement pflegt und sagt: „Ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass wir versuchen, um den Titel mitzuspielen.“

Tatsächlich wäre alles andere als die sechste Meisterschaft in Folge eine Überraschung, der Salzburger Kader hat einen viermal so hohen Marktwert wie jener der Nummer zwei, Rapid. Auch die Nachwuchsarbeit fruchtet.

Im Sommer lautet das erste Ziel aber Qualifikation für die Champions League. Neuzugang Zlatko Junuzović soll hier mit seiner Routine behilflich sein, auch der verliehene Torjäger Smail Prevljak ist zurück. Im Cup gilt es, den Titel wieder zurückzuerobern.

Sturm Graz

Beim Vizemeister und Cupsieger hat es wohl etwas zu viel Kahlschlag gegeben, als dass die starke Vorsaison wiederholt werden könnte. Alar, Röcher, Edomwonyi, Jeggo, Potzmann und Schoissengeyr haben allesamt Graz verlassen, Sportdirektor Günter Kreissl war mit seinem Latein am Ende, sprach von den lehrreichsten Wochen seiner Berufslaufbahn. Zumindest weilen Nationalspieler Peter Zulj, der zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt wurde, und Abwehr-Talent Dario Maresic noch in der Steiermark. Neuzugang Philipp Hosiner hat zwar auf Anhieb in den Trainings überzeugt, allein wird er die hinterlassene Lücke aber nicht füllen können.

Die Favoriten seien jedenfalls andere, sagt Coach Heiko Vogel. Noch vor dem Ligaauftakt wartet als erster Prüfstein niemand Geringerer als der niederländische Rekordmeister: Am Mittwoch gastieren die Steirer in der Champions-League-Qualifikation bei Ajax Amsterdam (20.30 Uhr, ORF eins).

Rapid

Die Titel-Durststrecke beim Rekordmeister dauert nun schon zehn Jahre an, auch das neue Stadion wurde noch nicht in sportlichen Erfolg umgemünzt. Trainer Goran Djuricin, der Rapid zuletzt immerhin auf Platz drei und in die Qualifikation zur Europa League geführt hat, durfte trotz mancher Kontroversen bleiben. Er sagt: „Favorit hin und her, wir müssen schauen, dass wir aufholen.“ Mit Louis Schaub hat sich der stärkste Rapidler aber in Richtung Köln verabschiedet, dafür wurde mit Deni Alar ein treffsicherer Mittelstürmer verpflichtet – ein solcher wurde zuletzt schmerzlich vermisst. Spannung birgt auch die Frage, was Christoph Knasmüllner nach seinem glücklosen Ausflug in die zweite englische Liga in Hütteldorf bewirken kann.

Kommende Woche will Rapid eine Zielsetzung formulieren. Kapitän Stefan Schwab meinte: „Man darf die Mannschaft für die letzten zehn Jahre nicht verurteilen. Vielleicht gibt es ja eine Überraschung und Rapid holt wieder einmal etwas.“

Lask

Die Tradition der starken Aufsteiger hat der Lask mit Platz vier in der Vorsaison eindrucksvoll fortgesetzt. Der Lohn: In der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League treffen die Linzer am Donnerstag auf Lillestrøm SK aus Norwegen (19 Uhr, LT1).

In der Liga will Präsident Siegmund Gruber, der mit den „Freunden des Lask“ den einstigen Chaos-Klub konsolidiert hat, langfristig auf Augenhöhe mit den Wiener Vereinen mitspielen. Während weiter am neuen Stadion getüftelt wird, verfügt Coach Oliver Glasner nach wie vor über eines der laufstärksten Teams der Liga. Abwehrchef Gernot Trauner wurde gehalten, Emanuel Pogatetz macht weiter. Einzig Stammgoalie Pavao Pervan folgte dem Ruf aus Wolfsburg.

Admira

Dreimal in Folge haben es die Südstädter zuletzt unter die Top sechs geschafft, das obere Play-off wollen sie dennoch nicht als Ziel ausgeben. Zu viele Stützen sind abgewandert. Trainer Ernst Baumeister macht aus der Not eine Tugend, die Admira stellt mit im Schnitt 22,3 Jahren den jüngsten Kader der Liga. „Unser Ziel ist auf den Klassenerhalt beschränkt“, sagt Baumeister. Platz fünf in der Vorsaison hat der Admira aber ein Duell mit ZSKA Sofia in der Europa-League-Qualifikation beschert (Donnerstag, 19 Uhr).

Mattersburg

Das große Ziel der Burgenländer: So schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann an die Vorsaison anschließen. Das klingt realistisch, unter Gerald Baumgartner ging es stetig bergauf, zuletzt auf Platz sechs. Damit würde man sogar im Gerangel um das obere Play-off mitmischen. Dafür braucht es Verstärkung im Angriff. Stefan Maierhofer wurde aussortiert, Salzburg holte den verliehenen Torjäger Smail Prevljak zurück.

Austria

Nach dem Debakel der vergangenen Saison (7.) hält man sich in Favoriten mit Kampfansagen zurück. Weil die neue Generali-Arena ausgerechnet in der Premierensaison keine internationalen Spiele sehen wird, muss das Minimalziel aber der Europacup sein. Das erklärte auch Trainer Thomas Letsch. Das obere Play-off ist also Pflicht für den Deutschen, der im Gegensatz zum entlassenen Sportdirektor Franz Wohlfahrt weiterhin das Vertrauen der Klubführung genießt.

Auch die Wiener mussten Abgänge verkraften, allen voran Raphael Holzhauser. Neuzugänge wie Thomas Ebner könnten aber die bitter benötigte Stabilität bringen. Allerdings: Das violette Lazarett ist bereits wieder mit bedrohlich vielen Leistungsträgern gefüllt.

Altach

Der Vorarlberger Werner Grabherr ist mit 32 Jahren der jüngste Trainer der Bundesliga, coacht aber den ältesten Kader. Im internationalen Vergleich sind die Altacher mit im Schnitt 25,8 Jahren aber eine junge Truppe, und für die Spieler sei Grabherrs Alter ohnehin kein Problem, erklärt der einen Monat jüngere Kapitän, Philipp Netzer.

In der Vorsaison reichte es für Platz sieben, dieses Mal ist wie bei vielen Teams der Einzug ins obere Play-off das Ziel. Wenn nicht, wäre das aber auch kein Beinbruch, heißt es aus dem Ländle. Mit Oldie Hannes Aigner, 37, ist Altachs bester Torschütze der Vorsaison wieder mit von der Partie.

WAC

Alle Augen sind auf den 40-jährigen Christian Ilzer gerichtet, der sein Trainerdebüt in der Bundesliga gibt. Der frühere Hartberg-Coach beerbt Heimo Pfeifenberger und muss im Lavanttal einen Umbruch gestalten. 15 Spieler haben den Neunten der Vorsaison verlassen, mit Ilzer wollen die Kärntner aber die Chance auf einen Neuanfang nutzen. Immerhin kehrt Michael Liendl von Twente Enschede zurück, Linksverteidiger Lukas Schmitz bringt die Erfahrung von über 100 Partien in der deutschen Bundesliga mit. Das obere Play-off wäre dennoch eine große Überraschung.

St. Pölten

Das juristische Geplänkel ist vorüber, das Neutrale Schiedsgericht hat die Klage von Wr. Neustadt gegen die Beglaubigung des Relegationsrückspiels abgelehnt. St. Pölten, der Tabellenletzte der Vorsaison, kann sich also wieder auf das Sportliche konzentrieren. Und das wird schwer genug. Zwar hat Coach Didi Kühbauer die vergangene Saison mit drei Siegen in Folge beendet, zuvor hatten die Niederösterreicher aber überhaupt nur zwei Erfolge eingefahren. Mit dem Klassenerhalt sei man zufrieden, heißt es aus St. Pölten.

Wacker Innsbruck

Das Eröffnungsspiel dieser Saison bei der Austria könnte richtungsweisend sein für den Aufsteiger. In der zweiten Liga präsentierten sich die Tiroler souverän, gelingt auch der Auftakt im Oberhaus, steht einer Überraschung nichts im Wege. Das Potenzial ist vorhanden: Schlüsselspieler Florian Jamnig zog zwar den Lask vor, ansonsten hat man sich aber durchaus verstärkt.

Mit Innsbruck kehren nicht nur der Tivoli und ein Stück heimischer Fußballgeschichte in die Bundesliga zurück, sondern auch Trainer-Urgestein Karl Daxbacher. Das Motto der Tiroler: Gekommen, um zu bleiben.

Hartberg

Die Steirer gehen mit dem preiswertesten Kader ins Rennen. Anders als bei Innsbruck gab es in Hartberg viele Zu- und Abgänge, den Schwung aus der Aufstiegssaison mitzunehmen, dürfte entsprechend schwerfallen. Mit Markus Schopp hat zudem ein neuer Trainer das Sagen, auch das Stadion wurde neu adaptiert. Die Vorfreude auf die Mission Klassenerhalt ist groß, zum Auftakt wartet gleich ein steirisches Derby bei Vizemeister Sturm Graz.

