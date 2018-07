Marco Rose: "Was glauben Sie, was passiert, wenn ich das den Spielern sage?"

Von den Leistungsträgern der Vorsaison haben bislang nur Valon Berisha (Lazio Rom) und Duje Ćaleta-Car (Marseille) den Verein verlassen. Sind Sie selbst etwas überrascht darüber, dass Ihnen, Stand jetzt, nicht mehr Spieler abhanden gekommen sind?



Marco Rose: Bis jetzt ist tatsächlich noch nicht viel passiert, aber das Transferfenster ist noch ein Stück weit offen (bis 31. August, Anm.). Niemand weiß, was noch passiert. Ich bin vorsichtig mit Prognosen, die später vielleicht nicht eintreten. Aber unser Ziel war es und ist es, die Mannschaft weitestmöglich zusammenzuhalten. Und wenn wir Jungs abgeben, dann müssen wir sie bei den Zielen, die wir verfolgen, eben adäquat ersetzen.



Man hätte glauben können, dass auch Sie nach Salzburgs erfolgreichster Saison in der Vereinsgeschichte den nächsten Schritt machen möchten. Was ist es, was Sie hier noch antreibt?

