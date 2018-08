Das Duell mit Gegner und Hitze

Wien. Rapid erwartet beim ersten Heimauftritt der neuen Saison gegen Altach (Samstag, 17 Uhr, live, Sky) eine Hitzeschlacht. Angesichts der hohen Temperaturen wurde ein eigener Trinkplan für die Spieler konzipiert, wie Trainer Goran Djuricin berichtete: „Wir wissen genau, was wir wann trinken sollen.“ Er selbst hat in der Vorbereitung die Übungen verkürzt und mehr Pausen angeordnet.

Nach dem gelungenen Auftakt gegen die Admira strebt der Tabellenführer nach den nächsten drei Punkten. „Wir wollen die positive Energie mitnehmen“, betonte Djuricin und predigte Demut. „Wir werden unsere Hausaufgaben machen und nicht euphorisch werden.“ Dieses Versprechen bekräftigte Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel: „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, haben aber überhaupt noch nichts erreicht.“

Altach will nach der Auftaktniederlage gegen Mattersburg punkten, Coach Werner Grabherr ist jedoch gewarnt: „Auswärts gegen Rapid muss alles passen, sonst ist man nicht konkurrenzfähig.“

Prevljaks Rückkehr

Meister Salzburg tritt vor der Champions-League-Qualifikation in Mattersburg an und möchte dort den erfolgreichen Saisonstart prolongieren. Marco Rose erwartet einen hoch konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft. „Es wird ein hartes Stück. Wenn wir es nicht schaffen, diese Arbeit anzunehmen, dann wird es schwierig“, meinte der Deutsche. Ein besonderes Match wird es für Stürmer Smail Prevljak, der vergangene Saison als Leihspieler im Burgenland verbrachte und 16 Tore erzielte. „Dieses Jahr in Mattersburg war für mich wichtig, und ich bin dem Trainer und dem Verein sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben“, betonte der Bosnier.

Auf der Gegenseite weiß Gerald Baumgartner um den „großen Brocken“ als Gegner. „Im Fußball gibt es immer Tugenden wie Leidenschaft, Emotionen und Zweikampfstärke. Das wollen wir gegen Salzburg ausnutzen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)