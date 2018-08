Zlatko Junuzović: Salzburgs stiller Anführer

Nach sechseinhalb Jahren hatte Zlatko Junuzović das Kapitel Werder Bremen für beendet erklärt. Spekuliert wurde anschließend reichlich, mit einem Abenteuer in den USA genauso wie mit einem Engagement in der englischen Premier League. Gelandet ist Junuzović schließlich in der österreichischen Bundesliga, Red Bull Salzburg stattete ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. „Salzburg hatte von allen Interessenten das beste Gesamtpaket.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2018)