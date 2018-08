Austria bei Team der Stunde in St. Pölten zu Gast

St. Pölten. Im Vorjahr noch abgeschlagen Tabellenletzter hat St. Pölten in der neuen Saison bislang zehn von zwölf möglichen Zählern geholt. Saisonübergreifend schlagen sogar zehn Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage zu Buche, diesen Lauf wollen die Niederösterreicher am Samstag (17 Uhr, live, Sky) gegen die Austria fortsetzen. „Wir wollen weitermachen wie bisher, ein Gegner sein, der schwer zu bespielen ist“, erklärte Trainer Dietmar Kühbauer, der die Mannschaft vor allem defensiv stabilisiert hat.

Die neu eingespielte Fünferkette hat in drei Auftritten noch keinen Treffer kassiert. Beim 4:3 gegen den WAC in Runde eins agierte St. Pölten noch mit einer Viererabwehr. „Es ist nicht alles Glück. Wir haben drei Spiele kein Tor bekommen, das geht nicht nur mit Glück“, ist Stürmer René Gartler überzeugt.

Die Gäste aus Wien reisen mit einer ausbaufähigen Auswärtsbilanz an. Seit dem 2:0 in Graz am 7. April setzte es in der Ferne fünf Niederlagen in Folge mit 1:8 Toren, schon 300 Minuten haben die Austrianer auswärts kein Tor mehr erzielt. „Wir haben in St. Pölten etwas gutzumachen, wollen das Spiel unbedingt gewinnen“, erklärte Trainer Thomas Letsch mit Blick auf die 0:2-Niederlage in der NV-Arena im vergangenen Mai.

Salzburg peilt Jubiläum an

Meister Salzburg hält vor dem Gastspiel in Altach bei 999 Toren in der Red-Bull-Ära. Der Jubiläumstreffer scheint garantiert, wurden doch die bisherigen Saisonspiele ebenso wie die letzten sieben Duelle mit den Vorarlbergern allesamt gewonnen. Salzburg band zudem Innenverteidiger Marin Pongračić, 20, bis 2022. (ag.)

Bundesliga 5. Runde

SP S U N T P

1. Salzburg 4 4 0 0 8 12

2. St. Pölten 4 3 1 0 5 10

3. WAC 4 2 1 1 6 7

4. Sturm Graz 4 2 1 1 0 7

5. Lask 4 2 1 1 0 7

6. Austria 4 2 0 2 2 6

7. Rapid 4 1 2 1 2 5

8. Hartberg 4 1 0 3 -2 3

9. Innsbruck 4 1 0 3 -3 3

10. Admira 4 1 0 3 -7 3

11. Mattersburg 4 1 0 3 -9 3

12. Altach 4 0 2 2 -2 2

Samstag: St. Pölten – Austria, Altach – Salzburg, WAC – Sturm (je 17 Uhr).

Sonntag: Admira – Mattersburg, Rapid – Innsbruck, TSV Hartberg – Lask (je 17 Uhr).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)