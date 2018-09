Ex-Teamspieler "Heli" Köglberger gestorben

Das gab die Wiener Austria, mit der Köglberger zweimal Meister wurde, am Montag auf ihrer Website bekannt. Der Oberösterreicher ist zudem "Jahrhundertspieler" des LASK, den er 1965 zum bisher einzigen Meister- bzw. Cuptitel führte.

Köglberger trug 28-mal den ÖFB-Teamdress und erzielte dabei sechs Tore. Der Publikumsliebling war von 1968 bis 1974 für die Austria tätig, gewann in seiner ersten Saison mit 31 Treffern Europas Bronzenen Schuh und wurde 1974/75 (21) noch ein zweites Mal heimischer Torschützenkönig. Mit Violett wurde er je zweimal Meister (1969, 1970) und Cupsieger (1971, 1974).

Nach seiner Spielerkarriere zog Köglberger nicht zuletzt zeitgeschichtliches Interesse auf sich. Denn der einst als "schwarze Perle" titulierte Kicker wuchs als dunkelhäutiges Besatzungskind eines US-Soldaten in Sierning bei Steyr auf. Vor wenigen Jahren war Köglberger zudem Mitinitiator der Acakoro Football Academy in Kenia, die Kindern aus ärmsten Verhältnissen durch den Sport neue Chancen eröffnen will.

(APA)