Österreichs Fußballerinnen und die Distanz zur absoluten Spitze

Essen. Olympiasieger Deutschland ist für Österreichs Fußballfrauen eine Nummer zu groß gewesen. Die Österreicherinnen mussten sich der Nummer zwei der Welt in einem Test in Essen 1:3 (1:1) geschlagen geben. Das Ergebnis hätte höher ausfallen können. Das ÖFB-Tor erzielte Nicole Billa (34.). Für die überlegenen Deutschen trafen Alexandra Popp (8.), Linda Dallmann (56.) und Lea Schüller (85.).

Dominik Thalhammer hat sich im Vorfeld zuversichtlich gezeigt, dass seine Auswahl aktuell in der Lage sei, „Gegner wie Deutschland schlagen zu können“. Entsprechend risikofreudig ließ der Teamchef die ÖFB-Frauen beginnen. Deutschland nutzte die sich dadurch bietenden Räume, dominierte die erste halbe Stunde trotz zahlreicher Umstellungen, die Trainer Horst Hrubesch vorgenommen hatte, klar. Popp brachte die Deutschen nach Flanke von Felicitas Rauch per Kopf in Führung. Danach stand mehrmals Manuela Zinsberger im Mittelpunkt. Zuerst hatte Österreichs Torfrau nach einem Abspielfehler Glück, dass Dallmann den Ball danebensetzte (20.). Danach rettete sie nach einem Herumstochern im Strafraum auf der Linie (25.). Die größte Gelegenheit auf das 2:0 ließ Popp aus, die allein vor Zinsberger vergab (30.).

Der Ausgleich fiel dennoch aus dem Nichts: Billa kam nach Pass von Laura Feiersinger in abseitsverdächtiger Position an den Ball, ihr Schuss wurde noch abgefälscht. In den vergangenen drei Länderspielen hat die Hoffenheim-Legionärin nun viermal getroffen. Österreich war nach dem Ausgleich etwas besser im Spiel, kam bis zur Pause in einige Pressing-Situationen. Die Deutschen gaben aber auch nach Seitenwechsel den Ton an, ließen allerdings zahlreiche Großchancen ungenutzt. Im zweiten Duell mit Deutschland gab es damit für die ÖFB-Frauen die zweite Niederlage. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.10.2018)