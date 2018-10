Becherwurf im Stadion: Haftstrafe für Sturm-Fan

Hermagor. Ein 34-jähriger Steirer – nach eigenen Angaben seit seinem fünften Lebensjahr Fan von Sturm Graz – ist am Freitag verurteilt worden. Er hatte im Liebenauer Stadion einen mit Bier gefüllten Hartplastikbecher gegen einen Schiedsrichterassistenten geschleudert und diesem damit eine stark blutende Kopfwunde zugefügt.

Wegen Körperverletzung erhielt der Täter nun drei Monate Gefängnis. Der Prozess fand im Bezirksgericht Hermagor statt, weil auch eine andere, in Kärnten „handelnde“ Tat, nämlich Skidiebstahl, verhandelt wurde.

Der Becherwurf hatte sich am 9. August im Euro League Qualifikationsspiel gegen AEK Larnaka zugetragen. Aufgrund der Verletzung des Assistenten – dieser musste am Kopf genäht werden – war das Spiel für fast eine dreiviertel Stunde unterbrochen.

Der Beschuldigte bekannte sich zu dem Becherwurf schuldig (das Urteil ist noch nicht rechtskräftig), allerdings sei es nicht seine Absicht gewesen, den Mann zu treffen oder zu verletzen. Ein Überwachungsvideo zeigt aber, dass der Täter aufspringt, sich dreht und den Becher mit Körperrotation in Richtung des Linienrichters wirft.

Der 34-Jährige hat mehrere Vorstrafen; auch wegen eines Knallkörperwurfs in einem Salzburger Stadion. Er gab an, er habe nun von Sturm Graz „einen Brief“ bekommen, in dem ein Stadionverbot ausgesprochen worden sei. „Aber ich hoffe, dass man da was machen kann. Es wäre schon fatal, wenn ich auf ewig nicht mehr ins Stadion dürfte.“ Indessen erklärt der Verein, dass Stadionverbote in solchen Fällen vorgesehen – aber wegen des Datenschutzes nur schwer exekutierbar seien. (m. s./APA)

