Hütteldorfs neue Leidenschaft

Wien. Didi Kühbauer war schon immer ein Mann der klaren Worte. Also ließ sich der Rapid-Trainer auch jetzt zu keinerlei Understatements hinreißen, die Sachlage vor dem Auftritt in Hartberg (17Uhr) ist ohnehin klar: Rapid visiert mit einem Sieg den Vorstoß in die obere Tabellenhälfte an. Die Hütteldorfer sind seit zwölf Partien (zehn Siege) gegen die jeweiligen Aufsteiger ungeschlagen. „Es ist ein Spiel, in dem wir den Dreier benötigen. Es ist die verdammte Pflicht, die Punkte zu holen“, sprach Kühbauer also Klartext.

Grün-Weiß bescherte Kühbauer vor der Länderspielpause mit einem 1:0 gegen Mattersburg ein erfolgreiches Ligadebüt auf der Betreuerbank. Unter dem 47-Jährigen soll es nun für den Rekordmeister – der letzte Titel datiert aus dem Jahr 2008 – weiter bergauf gehen. Das Training in den vergangenen eineinhalb Wochen wurde entsprechend genutzt. „Was man 100 Prozent sehen muss, dass die Akkus voll sind“, erklärte Kühbauer, der überzeugt ist, „dass wir das ganze Spiel über Gas geben können. Es wird leidenschaftlich und aggressiv.“ Diese Einstellung werde man auch dringend benötigen, um in Hartberg Erfolg zu haben. „Wir müssen alles abrufen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen und werden das auch nicht tun. Ich bin guter Dinge, dass es so funktionieren wird und dass wir erfolgreich sind“, meinte der Burgenländer, der nicht damit rechnet, dass sich der Gegner hinten reinstellen wird. „Hartberg wird durchaus auch sein Heil in der Offensive suchen.“

50 Heimspiele ohne Niederlage

Serienmeister Salzburg steht vor dem heutigen Spiel gegen Innsbruck vor einem beeindruckenden Jubiläum, denn den Bullen winkt bewerbsübergreifend das 50. Heimpflichtspiel ohne Niederlage. In der Bundesliga sind es vor dem nächsten Auftritt 33Heimspiele ohne „Nuller“; nur Innsbrucks Serie (vom 13. März1982 bis 14. September1984) ist mit 39 Spielen länger. Die Tiroler haben es somit also in den Beinen zu verhindern, dass Salzburg doch noch ihre Bestmarke knackt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)