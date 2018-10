Auf der Suche nach Mut und Willen

Innsbruck/Wien. Mit leisen Tönen ist die Wiener Austria zum Auswärtsspiel bei Wacker Innsbruck aufgebrochen. Trainer Thomas Letsch berichtete zwar von einer „sehr guten Trainingswoche“, die andauernden Verletzungsprobleme lassen bei den Violetten aber Erinnerungen an die vergangene Saison aufkommen. Wacker ist vor dem heutigen Heimauftritt (17 Uhr, live, Sky) außerdem selbstbewusst wie nie in dieser Saison.

1:0 gegen den LASK und 1:1 bei den schier unschlagbaren Salzburgern, so haben die Innsbrucker ihr sportliches Tief mit zwei Überraschungen scheinbar überwunden. In der Tabelle hat sich Wacker als Zehnter zwar nicht weit vorgearbeitet, der Anschluss an die Top sechs ist aber wieder hergestellt. Die Austria ist derzeit Vierter, wird jedoch von einer Torflaute in der Offensive geplagt. Elf Tore in elf Runden sind kein Ruhmesblatt. Mit Kapitän Alexander Grünwald fehlt der gefährlichste Mann der Veilchen voraussichtlich bis Winter. „Innsbruck hat gegen den Lask und Salzburg gezeigt, dass sie gegen Topteams bestehen können. Wir sind gewarnt“, sagte Letsch. Den Aufsteiger erwartet der Deutsche unverändert. Selbst könne man den an der Schulter verletzten Grünwald nicht eins zu eins ersetzen. „Aber wir haben andere Ideen, wie wir den Ausfall kompensieren können, und werden die Systematik in unserem Spiel entsprechend verändern.“

Neben Grünwald fehlen der Austria weiterhin auch Abwehrchef Michael Madl und die Stürmer Bright Edomwonyi und Alon Turgeman. „Das macht es nicht leichter“, betonte Letsch. Ideen in der Offensive sind gefragt, mehr „Mut und Wille zum Abschluss“, wie Sportdirektor Ralf Muhr diese Woche anmerkte. Dominik Prokop, Ewandro oder Lucas Venuto sind gefordert, Kevin Friesenbichler hatte beim 1:1 gegen Sturm Graz zuletzt ein Erfolgserlebnis. Das 2:1 gegen Innsbruck zum Saisonauftakt in Wien, die damaligen Torschützen Grünwald und Turgeman fehlen nun, sehen die Austrianer nicht als Gradmesser. Wacker habe sich seither stabilisiert, merkte Letsch an. Sein Gegenüber Karl Daxbacher dürfte mit dieser Meinung einhergehen. Die Austria-Legende auf der Betreuerbank der Tiroler hat seiner Mannschaft ein kompaktes Auftreten verpasst, vorn sorgte der Senegalese Cheikhou Dieng mit zwei Kontertoren zuletzt für Zählbares.

„Es scheint notwendig zu sein, hinten kompakt zu sein. Vorn sind wir immer für ein Tor gut“, wusste Daxbacher. Sieben Ligaspiele in Folge hat sein Team zumindest ein Tor erzielt. Eigentlich sei er ein Verfechter des Offensivfußballs, merkte der 65-Jährige nach dem Remis bei Meister Salzburg an. Mit Wacker seien mit Blick auf das Punktekonto aber andere Taktiken gefragt. Zu einem überraschenden Comeback könnte es im Tor der Hausherren kommen. Christopher Knett steht zwei Wochen nach seiner Schulteroperation voll im Training und könnte Hidajet Hankic wieder ablösen. Weiter fehlen wird Mittelfeldmann Daniele Gabriele, dessen Schwellung im Knie noch nicht abgeklungen ist. Der Deutsche wird auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Hartberg will nachlegen

Nach dem jüngsten 3:0 über Rapid steht für Hartberg nun gleich das nächste große Heimspiel auf dem Programm. Der Aufsteiger empfängt Lokalrivalen Sturm Graz zum Steirer-Derby. Während der Tabellenachte Hartberg zuletzt mit den Siegen in Wolfsberg (4:3) und zu Hause gegen Rekordmeister Rapid seine Ausbeute auf zwölf Punkte verdoppelte, holte Sturm (14) aus den vergangenen vier Partien nur zwei Zähler. Hartberg könnte mit einem Sieg zur steirischen Nummer eins avancieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)