Im Schleudersitz an der Seitenlinie

Wien. Reiner wer? Die Verwunderung war groß, als der 54-jährige Deutsche Anfang der Woche als Trainernachfolger von Ernst Baumeister in der Südstadt vorgestellt wurde. Geyer soll die Talfahrt der Admira stoppen und eine Trendwende einleiten. Beim Tabellenletzten zog man die Notbremse nach dem 0:2 in Hütteldorf, Manager Amir Shapourzadeh hofft auf neue, andere, vor allem Nachwuchsspielern dienliche Impulse. Und dafür sei Geyer der richtige Mann.

Kennengelernt habe man sich, als Shapourzadeh ein Spiel von Nürnbergs U21-Mannschaft gesehen hat. Der ehemalige Bundesligaspieler (55 Partien für Nürnberg) strahlte offenbar die nötige Ruhe aus, die er bei Admira auch brauchen wird. Gelernt hat er das Trainerhandwerk jedenfalls bei einer deutschen Größe: Geyer war Ko-Trainer unter Armin Veh bei Hamburg, Frankfurt und Stuttgart, ehe er im Sommer 2017 seinen ersten Job als Cheftrainer der zweiten FCN-Elf antrat. Jetzt muss er sich in der Südstadt beweisen.

Dass Fußball in Deutschland im Vergleich zu Österreich schnell ein komplett anderes Spiel sein kann, dessen müssen sich Geyer bei seiner ersten Station im Profigeschäft und auch Admira bewusst sein. Wenngleich Kritiker sich einig waren, dass seine Bestellung mehr als nur eine weitere Ohrfeige für die österreichische Trainerausbildung ist, dürfte man sich in der Südstadt etwas dazu überlegt haben. Heute, 17 Uhr, gibt Geyer gegen Hartberg sein Heimdebüt. Mit einem Sieg wären alle Zwischenrufe vorerst verstummt.

Eine sehr harte Trainerbank

Die Zwölferliga ist für Betreuer generell ein sehr hartes Brot. Die Erwartungshaltung bei Spielerpotenzial, Taktik und Geschick steht oft in einem krassen Widerspruch zur Realität. Entlassungen bzw. Neubesetzungen auf der Trainerbank sind in dieser Branche jedoch seit jeher gängig.

Auch in dieser erst kurzen Saison gab es bereits einige Rochaden. Gerald Baumgartner musste in Mattersburg abtreten, Goran Djuricin war in Hütteldorf gescheitert, Baumeister dürfte womöglich letzten Endes auch über interne Hürden gestolpert sein. Didi Kühbauer verließ St. Pölten, um seinen Herzensklub Rapid wieder auf die Erfolgsspur zu führen. Das Trio aus Christian Ilzer (WAC), Markus Schopp (Hartberg) und Werner Grabherr (Altach) steht erst seit Sommer bei ihren Klubs an der Seitenlinie. Nur Marco Rose (RB Salzburg), Oliver Glasner (Lask) und „Sir“ Karl Daxbacher (Innsbruck) sind länger als eine Saison im Amt. Allzu langfristige Pläne sollten Trainer in der Bundesliga also nicht schmieden.

Geyer, sein Vertrag läuft bis Sommer 2020, strotzte jedenfalls vor Euphorie. Er ist nach Sigi Held (1991–1993) und Bernd Krauss (2004) der dritte Trainer mit DFB-Lizenz. Er sagt: „Es wird neu gestartet. Wir müssen uns ein Stück weit von der Tabelle freimachen. Das Entscheidende ist die Tabelle erst nach der letzten Runde. Wichtig ist, dass man konstant bleibt in seinen Handlungen.“ (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)