Didi Kühbauer hofft auf den Beginn einer Siegesserie

Altach/Wien. Zwei Siege innerhalb von vier Tagen sollen für Rapid nur der Anfang gewesen sein. „Es liegt in unserer Hand, dass wir eine Serie starten“, erklärte Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Bundesliga-Gastspiel in Altach (17 Uhr, live Sky). Tatsächlich wäre ein Sieg heute der erste grün-weiße Erfolg in Altach seit 10. Mai 2015 (3:1). Im Fall des Falles hätten die Hütteldorfer aber gute Chancen, sich in die Top sechs der Tabelle und damit in die oberen Play-off-Plätze vorzuarbeiten.

Nach dem schwarzen Doppel (0:3 gegen Hartberg, 0:5 gegen Villarreal) scheint sich Rapid einigermaßen gefangen zu haben. Vor allem der klare Cupsieg in Wolfsberg (3:0), wo sich die Wiener davor oft sehr schwergetan haben, gibt Selbstvertrauen. „Ich bin guter Dinge, ohne dass ich etwas durch die rosarote Brille sehe. Wir waren hinten stabil und haben vorn getroffen“, sah Kühbauer Ansätze einer Erholung.

Dass Klubpräsident Michael Krammer seinen Profis öffentlich die Rute ins Fenster gestellt hatte, hat seine Wirkung nicht verfehlt. „Sie sind clever genug, dass sie die richtige Antwort gegeben haben. Die Einstellung im Fußball ist das Entscheidende“, sagte Kühbauer. Eine entsprechende Attitüde will er auch in Altach sehen. Die Vorarlberger haben sich mit zuletzt vier Ligapartien ohne Niederlage ebenfalls erholt. „Es ist nicht anders wie bei uns: Wenn du Punkte machst, ist es gut für den Kopf. Das heißt, dass wir einen guten Gegner bespielen müssen.“



WAC im Visier. In der Wiener Generali Arena hofft Thomas Letsch in seinem 25. Ligaspiel als Austria-Trainer auf ein Déjà-vu. Seine Amtszeit startete der Deutsche mit einem Heimerfolg über den WAC, einen solchen peilen die Violetten auch acht Monate später an (14.30 Uhr, live Sky).

Für die Wolfsberger spricht jedoch, dass sie die jüngsten Duelle gewonnen haben. So ging die Austria nicht nur in dieser Saison im Lavanttal als Verlierer (0:1) vom Platz, sondern auch im abschließenden Vergleich der Vorsaison. „Der WAC ist eine Mannschaft, die zurecht gleich viele Punkte hat wie wir“, betonte Letsch. Sein Gegenüber Christian Ilzer wollte der Tabelle nicht allzu viel Bedeutung zuweisen. „Man darf sich nicht blenden lassen. Die Austria ist eine Topmannschaft“, meinte der WAC-Coach. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)