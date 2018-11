Nations League: Österreich darf nicht mehr verlieren

Wien. Um eine Diskussion kommt Österreichs Fußballteam in der entscheidenden Nations-League-Phase jedenfalls umhin: Julian Baumgartlinger kehrt zurück und trägt damit wieder die Kapitänsschleife. Der Leverkusen-Profi gibt für die Partien am 15. November in Wien gegen Bosnien und Herzegowina und am 18. November in Belfast gegen Nordirland sein ÖFB-Comeback. Die vergangenen vier Länderspiele hatte er wegen einer Knieverletzung versäumt.

Das Gastspiel in Nordirland kann für die ÖFB-Kicker entscheidende Bedeutung für den Gruppensieg und für den Aufstieg in Liga A haben – sofern davor das 0:1 aus dem ersten Duell mit den Bosniern umgedreht wird. Teamchef Franco Foda glaubt, dass es Österreich selbst in der Hand habe, Platz eins zu erreichen. Derzeit liegt das ÖFB-Team mit drei Punkten aus zwei Partien an zweiter Stelle hinter dem Balkan-Team (9/3) und vor den Nordiren (0/3). Bei einer Niederlage gegen Edin Džeko und Co. gäbe es auf der Insel allerdings ein Endspiel gegen den Abstieg aus Liga B – vor allem aber geht es um das bittere Abrutschen in Topf drei der EM-Qualifikationsauslosung.

Für die Partie im Wiener Prater wurden bisher rund 32.000 Karten abgesetzt. (red.)

ÖFB-KADER

Tor: Lindner (Grasshoppers, 22), Stankovic (Salzburg/0), Strebinger (Rapid/1)

Abwehr: Alaba (Bayern/65/13 Tore), Dragović (Leverkusen/68/1), Hinteregger (Augsburg/35/3), Lainer (Salzburg/10/0), Ulmer (Salzburg/8/0), Wimmer (Hannover/9/0)

Mittelfeld: Baumgartlinger (Leverkusen/64/1), Grillitsch (Hoffenheim/13/1), Ilsanker (Leipzig/33/0), Kainz (Bremen/12/0), Laimer (Leipzig/0), Lazaro (Hertha/17/0), Sabitzer (Leipzig/33/5), Schaub (Köln/11/5), Schlager (Salzburg/6/0), Schöpf (Schalke/21/4), Zulj (Sturm/8/0)

Angriff: Arnautović (West Ham/75/20), Burgstaller (Schalke/23/1), Gregoritsch (Augsburg/9/1)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)