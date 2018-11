Jede Runde eine neue Durchhalteparole

Wien. Austria muss gewinnen – das ist an sich nichts Neues. Nur, ganz so leicht war das für die Violetten nicht zu bewerkstelligen. Nur fünf Siege in 14 Runden haben die Wiener errungen, Trainer Thomas Letsch geriet damit gehörig in Erklärungsbedarf. An einem Umstand führt aber selbst die allerbeste Ausrede nicht vorbei: Siege müssen her, um den Einzug in die Meistergruppe gegenüber den Verfolgern Sturm und Rapid abzusichern.

So zählen im heutigen Auswärtsspiel bei Schlusslicht Admira (17 Uhr) nur die drei Zähler. Die Voraussetzungen sind jedenfalls verheißungsfroh: Die Südstädter haben in dieser Saison noch keinen Heimsieg eingefahren.

Platz sechs hinter WAC, St. Pölten und Hartberg ist nicht unbedingt die Zwischenbilanz, die zu diesem Zeitpunkt gezogen werden sollte am Verteilerkreis. Sportdirektor Ralf Muhr stellte klar, dass er mit der Ausbeute „natürlich nicht zufrieden“ sei. „Jetzt geht es bis Weihnachten darum, Punkte einzufahren.“

Warten auf das Wiener Derby

Von Muhr gab es trotzdem wiederholt Rückendeckung für Letsch, der mit seiner Mannschaft seit fünf Runden bereits erfolglos unterwegs ist. Der Deutsche sei ein „sehr, sehr guter Trainer“, stellte der Sportchef auf Viola-TV klar. Muhr muss das auch sagen: Er hat ihn engagiert und damit die Option Manfred Schmid (Ko-Trainer von Peter Stöger) ausgeschlossen.

Nach Admira warten mit St. Pölten und Mattersburg lösbare Aufgaben. Zum Jahresabschluss steht am 16. Dezember das Derby gegen Rapid an. Bis dahin sollten Madl und Turgeman, die nach Verletzungspausen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind, voll belastbar sein. Martschinko wird heuer in der Bundesliga nicht mehr zu sehen sein. „Wir haben jetzt deutlich mehr Auswahl, haben wieder mit 21 Feldspielern trainiert“, freute sich Letsch. Kleinigkeiten erhellen also manchmal auch jedes Trainerleben.

Gegen Admira siegte Austria Mitte August zu Hause schmeichelhaft mit 4:0. Fast ein Drittel der bisher erzielten Treffer – 13 – gelangen den Violetten damals. Wie man in Favoriten wohl auf weitere Enttäuschungen reagieren würde? Bis Weihnachten herrscht in Favoriten sicher Friede. (fin)

Bundesliga 15. Runde

SP S U N TORE P

1.Salzburg1412202138

2.Lask147521126

3.WAC14734724

4.St. Pölten14653623

5.Hartberg14707121

6.Austria14536-318

7.Sturm Graz14374-316

8.Rapid14446-316

9.Innsbruck14437-615

10.Mattersburg14428-1114

11.Altach14257-311

12.Admira14239-179

Samstag: Admira – Austria, WAC – Mattersburg, Hartberg – Salzburg (je 17Uhr).

Sonntag: Altach – Sturm, St. Pölten – Innsbruck (je 14.30Uhr), Rapid – Lask (17Uhr).

