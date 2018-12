Play-off-Duell in Hütteldorf: Rapid gegen Sturm gefordert

Wien. Der glückliche Sieg in Innsbruck hat bei Rapid neue Hoffnung aufkeimen lassen. Trotz nur fünf Siegen in 16 Runden (Torverhältnis 16:19) fehlen den Hütteldorfern aktuell noch drei Zähler auf das Meister-Play-off. Punkte gegen direkte Konkurrenten aus den Top sechs sind deshalb besonders wertvoll, mit Sturm Graz ist am Sonntag (17 Uhr, live Sky) ein solcher zu Gast. „Es ist ein wichtiges Spiel, so wie alle anderen, die bis zur 22. Runde kommen“, meinte Trainer Dietmar Kühbauer.

Gegen St. Pölten (20. Runde) und Hartberg (22. Runde) erwarten Rapid vor der Aufteilung weitere gute Chancen, gegen Sturm war in den letzten sechs Spielen nämlich kein Sieg zu holen. Die Steirer leben zudem unter Roman Mählich neu auf, haben die jüngsten beiden Partien jeweils zu null gewonnen. „Das ist ein Traum für uns alle. Das ist das, was wir uns erhofft hatten“, frohlockte der neue Trainer. „Das Selbstvertrauen ist zurückgekehrt“, konstatierte auch Stefan Hierländer.

Philipp Schobesberger ist nach Schonung wieder zurück im Rapid-Kader. Ein Sieg gegen Sturm würde den Wienern auch Selbstvertrauen im Hinblick auf das Finale um den Europa-League-Aufstieg gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag geben. Die Partie im Allianz Stadion ist ausverkauft.

Salzburger Pflichtaufgabe

Salzburg erwartet bei Schlusslicht Admira eine Pflichtaufgabe. Trainer Marco Rose fordert höchste Konzentration, um die Herbstsaison „gut zu Ende“ zu bringen – noch ist der Meister ohne Niederlage. „Wir wissen, dass sie das richtig gut machen“, meinte Admira-Coach Reiner Geyer. „Aber es gilt der alte Spruch, dass auch der Gegner nur mit Wasser kocht.“ (swi)



17. Runde, Samstag: Admira – Salzburg, WAC – Lask, St. Pölten – Altach (alle 17 Uhr)

Sonntag: Mattersburg – Austria, Hartberg – Innsbruck (je 14.30 Uhr), Rapid – Sturm (17 Uhr)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2018)