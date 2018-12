Salzburgs winterlicher Torfestspiele

Salzburg/Graz. Serienmeister Salzburg untermauerte zum Jahresabschluss noch einmal seine Dominanz. Mit 5:1 wurde St. Pölten, immerhin Tabellendritter, abgefertigt, vier Runden vor Ende des Bundesliga-Grunddurchgangs steht damit bereits fest, dass Salzburg diesen auf Platz eins beenden wird. Und weil es nun in die Winterpause geht, ist die Mannschaft von Trainer Marco Rose nun hierzulande die erste, die in allen Pflichtspielen im Herbst unbesiegt geblieben ist.

Mann des Abends in Wals-Siezenheim war der bosnische Torjäger Smail Prevljak mit vier Treffern (3., 9., 24., 41.), Zlatko Junuzović (30.) steuerte das fünfte Tor bei. Der 23-jährige Prevljak zog in der Torschützenliste mit Teamkollege und Spitzenreiter Munas Dabbur (je 9) gleich.

St. Pöltens Abend war auch durch den Ehrentreffer (Issiaka Ouedraogo, 80.) nicht zu retten. Die Niederösterreicher dürfen mit Tabellenplatz drei aber zufrieden Herbstbilanz ziehen.

Der Mählich-Faktor

Sturm Graz hat nach dem Saisonfehlstart einen versöhnlichen Jahresabschluss geschafft. Beim 3:0 gegen Admira bauten die Steirer die Bilanz unter Trainer Roman Mählich aus. In vier Spielen unter dessen Leitung ergatterten die Blackies zehn Punkte und verbuchten 8:0-Tore. „Ein guter Schnitt“, befand Mählich, der den Begriff des pragmatischen Ergebnisfußballes zwar hörte, aber nicht weiter kommentieren wollte. Mählich selbst geht mit gehörig Rückenwind in die Winterpause. „Ich habe immer gesagt, ich traue mir zu, Sturm zu trainieren“, sagte der 47-Jährige.

Die Ergebnisse – 2:0, 3:0, 0:0, 3:0 – geben ihm bisher recht. Das Team überzeugt mit kompakter Defensivarbeit und hat nun auch manch günstigen Spielverlauf auf seiner Seite. Sturm ist seit über 470 Minuten ohne Gegentor, Goalie Jörg Siebenhandl fehlerfrei und oftmals unterbeschäftigt. „Zu null ist schön. Meine Mannschaft ist geduldig geblieben.“ Der Knopf sei eben aufgegangen. Dieses Phänomen ist in dieser Sportart nach Trainerwechseln ein durchaus gängiges Phänomen.

Auch bei Günter Kreissl kamen Glücksgefühle auf. „Es waren jetzt vier Spiele, und die hätten nicht viel besser laufen können“, sagte der Sport-Geschäftsführer und sprach dem Team ein Kompliment aus. „Aber Mählich wird man erst nach einem viel längeren Zeitraum bewerten müssen.“

Er selbst hat mit der Verpflichtung des Exspielers, der zuvor keinen Oberhausklub trainiert und mit Wr. Neustadt den Aufstieg verpasst hat, viel riskiert. „Man hat keine Hundertprozentquote“, sagt Kreissl. „Wäre es darum gegangen, eine Lösung zu finden, die den Umschwung herbeiführt, dann war es eine sehr gute Entscheidung. Jetzt ist einmal alles gut, das ist auch verdient. Aber wir müssen in dieser Art weitertun.“

Anders als in Graz gab es in der Südstadt nach dem Trainerwechsel von Ernst Baumeister zu Reiner Geyer ergebnistechnisch keinen Umschwung. Nach der zehnten Partie ohne Erfolg in Serie überwintert Admira als Tabellenletzter. „Wieder verloren, wieder . . . “, sagte Goalie Andreas Leitner. „Große Teile des Spiels verteidigen wir gut, dann sind wir wieder verantwortungslos. Wir zerstören uns in gewissen Situationen alles. Spielerisch ist noch weniger eh nicht möglich.“

Überraschung Lask

Lask geht höchst zufrieden und auch erfolgreich – als Tabellenzweiter – in die Winterpause. Der 2:1-Heimsieg über Mattersburg markierte in der 18. Runde das Ende eines erfolgreichen Kalenderjahrs. Neun Siege, sieben Remis, nur zwei Niederlagen – und damit 34 Punkte stehen im Liga-Herbst zu Buche. Nur in der Saison 1998/99 war man mit 36 Zählern nach 18 Runden erfolgreicher unterwegs.

Das 2:1 gegen SVM war das achte Spiel in Folge ohne Niederlage. Mit 14 Treffern nach ruhenden Bällen führen die Linzer auch diese Ligawertung an. „In solchen Spielen entscheiden Kleinigkeiten. Deswegen bin ich froh, dass wir die genützt haben“, sagte Coach Oliver Glasner. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2018)