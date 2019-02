Ein Traditionsklub auf nostalgischer Zeitreise

Graz. Der GAK lädt die Wiener Austria im Viertelfinale des ÖFB-Cups zu einem angekündigten Fußballfest (19 Uhr, ORF Sport plus). Die Steirer verzichteten im Vorfeld ihrer „Zeitreise“ auf forsche Töne, bauen aber auf ihre Cup-Defensivstärke und eine tolle Kulisse.

Als Tabellenführer der Regionalliga Mitte ist der GAK im Süden Österreichs wieder eine etablierte Größe, im Vergleich mit der Austria aber der „krasse Außenseiter“, wie Teamtrainer David Preiß sagte. „Es ist ein bisschen wie eine Zeitreise in die Vergangenheit und gleichzeitig ein Ausblick in eine hoffentlich glorreiche Zukunft. Wir sehen, wie es sein könnte, wenn wir weiter erfolgreich und wieder in der Bundesliga sind.“

Heuer verabschiedeten die Steirer im Cup, den sie viermal (zuletzt 2004) gewannen, Mannsdorf (6:0), Vorwärts Steyr (4:2 i.E.), und Kapfenberg (3:0), erstmals seit 2007/08 stehen sie wieder im Viertelfinale. Mit der Austria wartet nun der größte Gegner seit langer Zeit. Der GAK wird das „Fußballfest“ (Preiß) deshalb in der Merkur Arena, an alter, aber ungewohnter Stätte austragen. Donnerstagmittag waren über 11.000 Tickets verkauft. „Die Fans dürstet, den GAK wieder weiter oben zu sehen“, sagte Preiß, seit Oktober 2017 im Amt.

Oben war man auch 2004, beim letztlich fatalen Doublegewinn. Das Meisterteam um Trainer Walter Schachner war zu teuer, undurchschaubare Geldflüsse taten ihr Übriges. Drei Jahre später meldete der GAK erstmals Konkurs an, bis Oktober 2012 brachte die Fußballsektion des Grazer Athletiksport-Klubs insgesamt vier Konkursanträge ein, der Profibetrieb wurde eingestellt. Schon Monate zuvor hatten Anhänger im Zweitliga-Relegationsspiel gegen Hartberg den Platz gestürmt und damit eine Strafverifizierung verursacht.

Nach der Neugründung des mittlerweile eingegliederten Nachfolgevereins GAC stiegen die Grazer 2013 in der niedrigsten steirischen Spielklasse ein und vollendeten im vergangenen Sommer den Durchmarsch in die Regionalliga. Dort weist alles auf einen neuerlichen Titel hin. Im Winter wurde zudem der Kader nachgerüstet, mit Exprofi Enrico Kulovits auch ein Trainer mit der für die zweite Liga nötigen Uefa-Pro-Lizenz engagiert. „Uns ist bewusst, dass, falls wir den Aufstieg schaffen sollten, die zweite Liga eine extrem harte Nuss wird“, sagte Preiß, der als Teamtrainer an Bord bleibt. „Die Strukturen im Verein sind nicht mit der Geschwindigkeit gewachsen wie der sportliche Erfolg. Das ist auch nicht möglich.“

Die Sportstätte Weinzödl wird deshalb adaptiert. 1,1 Mio. Euro steuert die Politik bei, 300.000 Euro der GAK selbst. Ob dann auf einen reinen Profibetrieb umgestellt wird, wird noch diskutiert. Der schnelle Aufstieg und neuerliche Fall eines anderen Traditionsvereins, der Salzburger Austria, dürfte den GAK-Verantwortlichen ein mahnendes Beispiel sein. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)