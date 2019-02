„An einem richtig guten Tag erledigen wir diese Aufgaben“

Salzburg/Wien. Nach dem 1:2 in Brügge steht Österreichs Serienmeister Salzburg in der Europa League unter großem Druck. Die „Bullen“ brauchen heute (18.55 Uhr, live in Dazn) in Wals-Siezenheim zumindest einen Treffer, um den Aufstieg ins Achtelfinale zu fixieren. „Wir werden aufs Gaspedal steigen“, gelobte Coach Marco Rose, der personell nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Den Salzburgern fehlen der verletzte Fredrik Gulbrandsen und Innenverteidiger André Ramalho (Sperre).

Gulbrandsen laboriert an einer Oberschenkelverletzung und könnte von Takumi Minamino vertreten werden. Oder aber die vielversprechende 18-jährige Winter-Verpflichtung Erling Håland kommt nach einem Kurzeinsatz im Cup erstmals von Beginn an zum Zug. Gedankenspiele muss Rose auch in der Innenverteidigung anstellen. Neben Ramalho könnte auch dessen eigentlicher Partner in der Innenverteidigung, Marin Pongračić, aufgrund einer Wadenblessur ausfallen. Sollte es so weit kommen, stünden der Kameruner Jérôme Onguéné (21) oder Neuzugang Albert Vallci (23) parat.

Brügges unheimliche Physis

Rose, der eine Woche zuvor seine erste Pflichtspielniederlage in der laufenden Saison hatte hinnehmen müssen, erwartet ein „K.o.-Duell auf hohem Niveau“ und hofft auf volle Tribünen. Am Donnerstag waren nach Klubangaben rund 23.500 Karten abgesetzt, 29.520 Fans haben Platz. „Wir haben alle Chancen vor vollem Haus. Die Mannschaft muss ihre Energie auf die Fans übertragen“, forderte der Deutsche, der sich in Optimismus übt. Nach dem Hinspiel habe man nun eine zusätzliche Partie (2:1 im Cup gegen Wiener Neustadt) absolviert. „Wir sind eine Woche weiter“, sagte Rose, der über Brügge in hohen Tönen spricht, vor allem die starke Physis der Belgier hervorhebt. Nach der 1:0-Führung der Salzburger hatte Brügge nicht zuletzt dank ihrer körperlichen Vorteile das Spiel gedreht. „Natürlich kann man an der Physis von Stürmer Wesley abprallen“, meinte Rose, „aber auch wir sind physisch stark, können marschieren.“ Salzburg möchte dem Spiel „mit hoher Intensität und Laufbereitschaft unseren Stempel aufdrücken.“

Erinnerungen

Dass die „Bullen“ Rückstände wettmachen können, haben sie schon im Vorjahr bei ihrem Europa-League-Erfolgslauf bewiesen. Sowohl im Viertelfinale gegen Lazio Rom (2:4, 4:1) als auch im Halbfinale gegen Olympique Marseille (0:2, 2:1) machte man einen Rückstand nach dem Auswärtsspiel vor heimischer Kulisse noch wett. Gegen die Franzosen kam dann allerdings in der Verlängerung das Aus. „Lazio ist eine schöne Erinnerung, man kann sich schon die eine oder andere Szene anschauen“, meinte Tormann Alexander Walke. Beruhigend könnte auch der Umstand wirken, dass Salzburg auf europäischer Ebene seit 16 Heimspielen ungeschlagen ist und zwölf Partien davon gewonnen hat.

Rose lobte den Gegner als „Mannschaft mit einer klaren Idee und mit strategisch denkenden Spielern“. Verborgen blieb auch ihm nicht, dass Brügges Minikrise vorbei zu sein scheint. Nach dem Sieg über Salzburg setzte sich die Elf von Trainer Ivan Leko im belgischen Ligahit gegen Leader Genk mit 2:1 durch. „Sie haben sich Selbstvertrauen geholt.“ (red/age)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)