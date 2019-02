Austrias irritierende Angst vor dem Fußball

Wien. Lask ist die Mannschaft der ersten Frühjahrsspiele. Dem doch eher deutlichen 6:0 gegen St. Pölten im Viertelfinale des ÖFB-Cups ließen die Athletiker in Paschings Waldstadion ein 2:0 gegen Austria zum Start der finalen Ligaspiele vor der erstmaligen Aufteilung in ein Meister-Play-off (Top 6) und ein unteres Play-off folgen. Trainer Oliver Glasner hat bei den Linzern alles richtig gemacht, lenkt seine Spieler mit Geschick und Gefühl. Torschützen wie Thomas Goiginger und João Victor spielen für die Mannschaft. Und in Wien? Da träumen offenbar manch Violette immer noch vom 6:1 gegen Rapid vom Dezember. Dabei ist diese Situation so alarmierend.

Mit Trainer Thomas Letsch glaubte man in der vergangenen Saison den „Retter“ gefunden zu haben. Doch das Verpassen des Europacupplatzes, der Abgang wichtiger Spieler und der aktuelle Leerlauf samt Cup-Flop sind alles, nur keine Erfolgsmeldungen. Geholt von Sportchef Ralf Muhr, scheint sich dieser zu hüten, Kritik zu üben – er würde ja damit seine eigene Personalpolitik infrage stellen. Aber allein der Blick auf die Tabelle sollte doch zum Nachdenken anregen: Lask liegt komfortable zehn Punkte vor der um ihren Platz in den Top sechs zitternden Austria.



Violetter Hohn. „Aus der Winterpause mit zwei Niederlagen zu starten ist bitter. Lask ist da viel weiter als wir. Sie holen das Maximum heraus“, gab etwa Florian Klein zu Protokoll. Der im Linzer Nachwuchs geschulte Ex-Teamspieler zeigte wie die gesamte Austria-Elf in der ersten Spielhälfte eine geradezu lethargische Leistung. „Mutlos“ sei man gewesen, waren sich Letsch und Muhr einig. „Da war Verunsicherung zu spüren“, meinte Muhr auch in Anspielung auf die Cup-Blamage beim GAK (1:2). Dass Letsch bei Fans und Klub-Insidern wieder angezählt ist, kann Muhr nicht überhört bzw. übersehen haben. „Wir haben die Schnauze voll!“, dröhnte es durch das Areal. „Wir wollen die Austria sehen! – Letsch aus!“

Anspruch und Wirklichkeit klaffen in Favoriten auseinander. Dass der Absturz ins untere Play-off womöglich Wiener Derbys garantieren würde, ist bloß blanker Hohn. Die Frage auf einem violetten Transparent forciert aber dieses Drama: „Und was macht ihr so hauptberuflich?“

Die kommenden Runden, die dritt- bzw. vorletzte des Grunddurchgangs, sind richtungsweisend. Zunächst spielen die Violetten zu Hause gegen Hartberg, eine Woche später ist Altach zu Gast. Muhr sieht die Mannschaft gefordert. „Fakt ist, wir haben nun zwei Heimspiele in Folge, in denen zwei Siege Pflicht sind.“

Und was, wenn selbst das misslingt? Dann droht Austria ein Finale gegen Sturm – in Graz. Das Verpassen der Meistergruppe wollte man bei den Violetten partout nicht andenken, „weil Ziele noch erreichbar sind“, sagt Muhr. Wird dieser Albtraum Realität, sollte sich AG-Vorstand Markus Kraetschmer überlegen, was da nicht alles schon wieder schiefgelaufen ist. Letsch hat jetzt schon offenbar kaum noch Antworten parat. Er sagt: „Es ist schwer, eine Erklärung dafür zu finden.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)