Kühbauers Pflichtsieg beim Ex-Klub

St. Pölten/Wien. Die Ausgangsposition ist klar: Im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe der Bundesliga benötigt Rapid heute einen Erfolg in St.Pölten (17Uhr, live, Sky). „Wenn wir verlieren, kann sich der schlechteste Rechner ausrechnen, was sein wird“, erklärte Trainer Dietmar Kühbauer.

Drei Runden vor der Teilung in oberes und unteres Play-off liegen die Hütteldorfer vier Punkte hinter dem rettenden sechsten Platz (Austria). Dennoch lebt die Hoffnung, immerhin wurde zuletzt Salzburg 2:0 besiegt. „Wichtig ist, dass wir dort weitermachen, wo wir gegen die Salzburger aufgehört haben“, fordert Kühbauer.

Mit seinem Ex-Klub St. Pölten wartet allerdings wieder ein defensiv eingestellter Gegner. Ob Rapid Lösungen finden kann? Kühbauer: „Ich glaube schon, dass wir uns im Spiel nach vorn verbessert haben.“

Bundesliga 19. Runde

SP S U N TORE P

1.Salzburg1915312848

2.Lask1910721537

3.St. Pölten19865330

4.WAC19775428

5.Sturm19694527

6.Austria19838227

7.Hartberg19739-824

8.Rapid19658-623

9.Mattersburg19559-1120

10.Innsbruck194510-1217

11.Altach193610-215

12.Admira193511-1814

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)